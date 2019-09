"Nebezpečí pro českou ekonomiku." Hospodářská komora odmítla růst minimální mzdy

Podle komory by bylo lepší zavést automatický valorizační mechanismus, který minimální mzdu odpolitizuje a umožní zaměstnavatelům růst předvídat. Hospodářská komora tak reagovala na výsledek dnešního jednání ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) s odbory.

Stát podle komory nařizuje soukromému sektoru vyplácet nejnižší výdělky v několika stupních, aniž jej zajímá produktivita práce. Zaměstnavatelé přitom v mnoha případech musí uměle navyšovat mzdy jen proto, aby odměňování svých zaměstnanců odstupňovali, uvedla komora. "To je nebezpečný scénář pro celou tuzemskou ekonomiku," varovala.

Firmy se podle Hospodářské komory snažily vysoký růst mezd zaměstnanců v posledních letech kompenzovat ze svého zisku, což už nebude plošně možné. Firmy budou nucené investice omezovat a promítat požadavky na vyšší minimální a zaručené mzdy bez ohledu na produktivitu práce do cen zákazníkům.

"Ke zdražování tak dojde především ve službách, kde je podíl nízkokvalifikované práce největší. Jedná se například o závodní stravování, opravy a stavební práce v domácnostech, úklidové a ubytovací služby, autodopravu a další," míní komora.

Komora rovněž upozornila, že mzdy rostou v Česku výrazně rychleji než produktivita práce. Zatímco loni vzrostla ekonomika o tři procenta a mzdy průměrně o osm procent, reálná produktivita práce přepočtená na zaměstnance vzrostla jen o 1,3 procenta. Od začátku vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD), tedy od ledna 2014, do konce loňského roku vzrostla minimální mzda o 44 procent a produktivita práce jen o 11 procent. Pokud by vláda požadavku na letošní zvýšení vyhověla, nejnižší možný výdělek by stoupl o 76 procent, vypočítala komora.

Ministerstvo práce navrhuje pro příští rok růst minimální mzdy zhruba o deset procent, tedy o 1350 korun na 14.700 korun. Platy ve veřejné správě by se podle představ ČSSD měly zvednout o 5,2 procenta. Odbory požadují zvýšení minimální mzdy na 15.000 korun, o růstu dalších výdělků chtějí dál jednat. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) navrhuje ve veřejném sektoru přidání o tři procenta. Nebrání se ani dohodě, aby platy ve veřejné sféře rostly všem o stejnou sumu, jak navrhla odborová asociace. Podle ní by to bylo spravedlivější.

Komora doporučuje vládě, aby požadavek ministryně práce odmítla. Maláčová podle komory postupuje proti zaměstnavatelům a tlumočí požadavky odborářů. "Ministryně práce svou povinnost zájmy zaměstnavatelů a zaměstnanců vyvažovat neplní a jednostranně postupuje proti zaměstnavatelům v České republice a jen v zájmu odborářské lobby," kritizovala ministryni komora. Odboráři i ministryně přicházejí s dalším požadavkem na plošný růst platů ve veřejné sféře a podle komory se opět nezamýšlejí nad tím, jak nejprve celou soustavu státního aparátu zefektivnit.