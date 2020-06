Nebezpečná potravina v Česku. Veterináři varují před pomazánkou Primula

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Státní veterinární správa (SVS) varuje před sýrovou pomazánkou od britského výrobce Primula Ltd. Může v ní být bakterie, která produkuje jed botulotoxin. V ČR pomazánku ve třech příchutích distribuuje obchodní řetězec Iceland, všechny její šarže jsou ale z trhu stahovány. ČTK to dnes sdělil mluvčí SVS Petr Vorlíček. Lidé by výrobek v žádném případě neměli konzumovat.