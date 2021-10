Někteří výrobci potravin v Česku se chystají zdražit až o desetinu

Meziroční růst spotřebitelských cen se v září přiblížil pěti procentům, vyšší inflace byla naposledy v roce 2008.

Zvýšit ceny svých výrobků od příštího roku bude muset Choceňská mlékárna, uvedl ředitel společnosti Pavel Marek. Nárůst zřejmě nepřevýší deset procent, další zvýšení mohou způsobit marže v maloobchodní síti, dodal. Zdražují vstupní suroviny, obaly z plastu, papíru i hliníku a doprava, firma bude také muset upravit mzdy, poukázal.

Zdražovat potraviny bude pravděpodobně Agrofert ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO), sdělil mluvčí firmy Karel Hanzelka. Skokově podle něj rostou ceny elektřiny a pohonných hmot, dramaticky se zvyšují u obalů, fólií, plastů, ale i pšenice a jedlých olejů. "Zatím nebudeme konkrétní. O jakékoliv úpravě cen budeme samozřejmě nejprve jednat s našimi odběrateli a budeme hledat společná řešení," doplnil mluvčí.

Růst cen surovin a zejména energií se dotýká také výrobce minerálních vod Mattoni 1873. Vliv u energií se snaží omezit snižováním spotřeby, chystá se však zvýšit platy. "Je tedy možné, že v určitém okamžiku již nebudeme schopni nárůst těchto nákladů absorbovat a budeme nuceni zvýšit i cenu výrobků," uvedl generální ředitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale. Právě kvůli nárůstu platů ale věří, že není třeba se vývoje inflace obávat.

V uplynulých měsících zvedla ceny svých výrobků mlékárna Net Plasy z Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku. "Reagujeme na vstupy, které se nám zdražují. Takže nějaké zdražení našich výrobků pro naše konečné zákazníky probíhá. Zatím je to do nějakých pěti procent," řekl dnes ČTK ředitel mlékárny Robert Pospíšil.

Své výrobky už letos zdražila také ekofarma Kosařův mlýn v Novém Kníně na Příbramsku, která dodává na trh mléčné výrobky. Další úpravu cen proto zatím neplánuje. "Momentálně nemáme tu potřebu, ale to neznamená, že na konci roku k nějakým úpravám nedojde," řekl ČTK farmář Tomáš Kosař. Firma chce podle něj zvýšit produkci a je možné, že u některých výrobků půjde s cenou naopak dolů, aby se srovnala s konkurencí.

Zda kvůli inflaci zdraží také výrobce cukrovinek Mars Wrigley Confectionery z Poříčí nad Sázavou na Benešovsku, není zatím jasné. "O případných plánovaných změnách v cenové politice cukrovinek vyráběných společností Mars Wrigley Confectionery nebude naše společnost - s ohledem na konkurenční prostředí - prostřednictvím médií informovat," uvedla ředitelka firmy Dana Dobrevová.

Zdražování u výrobců se přenáší do obchodů. Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici, které provozuje na jihu Čech 33 prodejen potravin i lahůdkářskou výrobu, zvedá maloobchodní ceny plošně. "Všichni naši dodavatelé plošně zdražují své výrobky. My na to reagujeme tím, že v případě dalšího nákupu, který je za vyšší ceny, to musíme promítnout v maloobchodních cenách. Jedná se plošně o všechny druhy potravin," řekl ČTK provozně-technický manažer družstva Jan Hoffmann. U některých komodit ale bude družstvo schopné zdražení pozdržet, dodal.

Společnost Flosman, která provozuje síť potravinových prodejen Flop, ještě nezdražila, ale bude muset. Rostou náklady na energie, ceny zvedá i konkurence. Výkonný ředitel firmy Michal Andrle předpokládá, že zdraží o pět až deset procent, nejvíc zřejmě zeleninu a ovoce.

Zářijové meziroční zvýšení spotřebitelských cen o 4,9 procenta, o kterém dnes informoval Český statistický úřad (ČSÚ), táhlo zejména zdražení u bydlení a dopravy včetně pohonných hmot. Proti loňskému září ale vzrostly také ceny potravin a nealkoholických nápojů, především některých druhů zeleniny, mléka či olejů. Naopak levnější bylo vepřové maso nebo jablka, vyplývá z údajů statistiků.