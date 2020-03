Německá společnost Stada koupila Walmark, chce do ČR přivést další výrobu

"Stada má momentálně 20 výrobních závodů, které narážejí na své kapacity," řekl Goldschmidt. Část produkce, například balení léčiv, by se podle něj mělo přenést do Třince. Za výhodu označil, že se kapacity Walmarku dají zvyšovat bez nutnosti přestavby areálu. Do budoucna by se pak mohla zvětšit také distribuce třineckých značek do světového portfolia Stady. Termín možného zvětšování výroby samotných doplňků ještě není jistý, Třinec by se ale měl pro Stadu stát "centrem excelence" pro doplňky stravy, doplnil.

Výrobní závod by měl zůstat pod hlavičkou Walmarku, marketingové aktivity se přesunou pod Stadu. Na trhu ale zůstanou samotné značky.

Walmark se zabývá výrobou a distribucí vitaminů, minerálů a doplňků stravy. Jedničkou oboru je na českém, slovenském, rumunském, bulharském a maďarském trhu, silné postavení si udržuje v Polsku a třech pobaltských zemích.

K nejznámějším výrobkům společnosti patří přípravky Proenzi, Urinal, Spektrum nebo dětské vitaminy Marťánci. Skupina zaměstnává zhruba 800 lidí. Podle informací na svém webu vyrábí třinecká firma 950 produktů a prodává je ve 49 zemích světa. Výnosy za fiskální rok 2018/19 činily podle výroční zprávy přes půl miliardy korun.

Firma vznikla v roce 1990, založili ji bratři Adam, Mariusz a Valdemar Walachovi původně jako společnost s ručením omezeným. Zpočátku se věnovali počítačům, později dováželi a vyváželi různé zboží. V roce 2001 se firma transformovala na akciovou společnost a její majitelé se zaměřili na potravinové doplňky a volně prodejná léčiva.

Německá společnost Stada se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem vyrábí volně prodejná léčiva, ale i generika. Podle agentury DPA je silně zastoupena v Rusku.