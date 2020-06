Nevyčerpané peníze z EU by se mohly přesunout do dopravy

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů jednali dnes o čerpání evropských peněz za sedmileté období, které letos končí. Podle podkladů pro zasedání tripartity se z programu PIK ke konci května vyčerpalo 31 procent prostředků a z programu Praha - pól růstu zhruba 34 procent. Naopak z nejúspěšnějšího programu rozvoje venkova se vyúčtovalo 70 procent sumy.

Podle Havlíčka v programu PIK zůstává 25 miliard korun. Zhruba 15 miliard by se dalo využít pro program inovací na výzkum či laboratoře, zbývajících deset miliard by se mohlo přesunout do dopravní infrastruktury, popsal ministr.

"Budeme to teď dopočítávat. Do konce roku je šance zdroje přesunout. Když se nepřesunou, neznamená, že o ně přicházíme, ale čerpají se ještě tři roky po období. Jsme v době postkovidové a není důvod to zbytečně prodlužovat. V dané chvíli je lepší, aby to vyčerpal ten, kdo má dobré projekty, ať už je to infrastruktura, nebo zdravotnictví, než to rozdělit třeba za dva roky," uvedl Havlíček.

Odbory žádají, aby se z programu PIK přesunulo víc než deset miliard korun a aby se využily i nevyčerpané peníze z pražského programu. Podle odborářů by bylo vhodné je dát do dopravy. "Musí se to udělat promptně a využít situace, kdy to ještě přesouvat jde," uvedl předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

Havlíček vyšší částku nevyloučil. Jasno by mělo být podle něj za několik týdnů. Podle zástupců zaměstnavatelů by ale měla zůstat i částka na investice a inovace. "Byli jsme ujištěni, že výzvy na investice a inovace budou ještě rychle vyhlášeny, aby se daly programy vyčerpat," řekl prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner.

Podle podkladů pro jednání se do konce května z pěti fondů vyúčtovalo dohromady 44 procent peněz. Celkem je to 279 miliard. Nejlépe se čerpá ze zemědělského fondu pro rozvoj venkova, nejméně naopak z fondu pro regionální rozvoj.