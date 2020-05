Nezaměstnanost stoupla jen mírně, odhaduje MPSV. Černý scénář ale stále hrozí

"Čísla jsou stále velmi slušná. Nicméně to neznamená, že se můžeme předčasně radovat... Příští týdny ukážou, do jaké míry může počet nezaměstnaných narůst. Největší přelom očekáváme na konci měsíce května a na začátku června," uvedla ministryně.

Nezaměstnanost se zvýšila na 3,4 %. To sice není velký nárůst, ale zdaleka nemáme vyhráno. Černý scénář pořád hrozí. Čísla stále kontrolujeme a pokud by skokově rostla, budeme na to reagovat. Více v TZ: https://t.co/dgxQaMjFJ4