Nezaměstnanost v Česku vzroste až o pět procentních bodů, odhaduje MPSV

Podle ministerstva práce dosavadní vývoj naznačuje, že koronavirová krize bude mít na ekonomiku přinejmenším stejné dopady jako minulá krize z let 2008 a 2009. "Příčiny jsou prudší a přicházejí rychleji, zároveň by měly být pouze krátkodobé a zasaženy budou jiné sektory," uvedlo ministerstvo práce.

Úřadům práce se už začali hlásit lidé do evidence nezaměstnaných. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) minulý týden ČTK řekla, že jen ve středu 25. března se do evidence nezaměstnaných nechalo zapsat 2790 lidí. Ve srovnání s předchozím dnem to bylo zhruba o tisícovku víc. V posledních dnech pak šéfka resortu opakovaně uvedla, že v měsíčním průměru velké výkyvy nejsou. Odbory už zaznamenaly případy firem, které zvažují hromadné propouštění.

Na konci února úřady práce evidovaly 227.400 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných dosahovala tří procent. Údaje za březen úřad práce zveřejní 8. dubna. Na konci roku 2010 se nezaměstnanost blížila deseti procentům, bez práce bylo 561.500 lidí.

"Lze očekávat zvýšení nezaměstnanosti až o zhruba pět procentních bodů a s tím spojené následné dopady na rozpočet dle délky trvání negativního šoku na nezaměstnanost," uvedlo ministerstvo.

Pokud by se nezaměstnanost zvedla o procentní bod na jeden měsíc, na podpory by stát vydal 0,9 miliardy a na odvodech a daních by přišel o 0,8 miliardy. Dohromady by to bylo 1,7 miliardy. Při tříměsíčním trvání by celková částka činila 4,8 miliardy, při půlročním pak 8,8 miliardy a při ročním 13,6 miliardy. Pokud by nezaměstnanost rostla o pět procentních bodů, rozpočet by za měsíc ztratil 8,5 miliardy. Čtvrt roku by znamenalo ztrátu 24 miliard, půl roku 44 miliard a rok pak 68 miliard korun, spočítalo ministerstvo práce.

Propouštění má bránit program na ochranu zaměstnanosti Antivirus s kurzarbeitem. Úřady práce budou firmám, na které dopadla nařízená omezení kvůli šíření koronaviru, vyplácet na mzdy dva druhy příspěvků. Poskytovat je budou zatím za období od 12. března do konce dubna. Odhadované výdaje za březen činí 10,9 miliardy.