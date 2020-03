Nezaměstnanost v únoru mírně klesla, odhadují analytici

"Po zimním sezónním nárůstu počtu nezaměstnaných dochází k jejich opětovnému zapojení do pracovního procesu. Míra nezaměstnanosti by tak v únoru měla nepatrně klesnout," uvedla analytička Raiffeisenbank Eliška Jelínková.

Zároveň ale podle ní je pozorovatelné ekonomické zpomalení, což povede k omezené poptávce po nových pracovnících. "Pokud by tedy v únoru zaměstnanost nepoklesla, mohlo by se jednat o obrat v trendu a průměrná roční nezaměstnanost by se tak mohla zvýšit," dodala.

"Nezaměstnanost v únoru nejspíš klesla na tři procenta kvůli sezónním faktorům. Vzhledem ke zpomalující ekonomice ale nevylučujeme ani její setrvání na 3,1 procenta," uvedl i analytik UniCredit Bank Jiří Pour.

Analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák upozornil, že aktivita na pracovním trhu je v únoru obecně nižší. "Úplně bez zbytku to však neplatí, protože letošní teplá zima přeje například stavebnictví," uvedl. Nicméně očekává stagnaci nezaměstnanost na 3,1 procenta.

V souhrnu situace na pracovním trhu podle Nováka zůstává na začátku letošního roku i nadále příznivá s vysokým počtem nabízených volných pracovních míst, který výrazně převyšuje počet nezaměstnaných. "Míra nezaměstnanosti v Česku je rovněž stále suverénně nejnižší v rámci zemí Evropské unie," dodal.