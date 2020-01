Nový mobilní operátor v ČR? Vláda by mohla v pondělí jednat o aukci

"V pondělí není vyloučeno, že budeme probírat na vládě aukci na mobilního operátora, protože tak, jak je dneska vypsána, máme pochybnosti toho charakteru, že by to nepřineslo kýžené změny, tedy by to nezvýšilo konkurenci, jak si představujeme," uvedl Havlíček. Dodal, že za nynější podoby tendru by nebylo možné v krátké době snížit ceny za mobilní služby ani nastavit kvalitní prostředí pro nástup rychlé mobilní sítě 5G.

Server E15 dnes napsal, že Havlíček v pondělí navrhne odvolání šéfa ČTÚ Jaromíra Nováka. Server uvedl, že jedním z důvodů pro výměnu šéfa ČTÚ a případný odklad aukce mi být to, že aukce má být vypsána pro předem vybraného uchazeče. Havlíček dnes informaci o Novákově odvolání ČTK nepotvrdil. Zopakoval, že s ČTÚ má ministerstvo stejný cíl. "Lišíme se zatím v tom, jakým způsobem k tomu cíli dojít," dodal.

Vláda schválila materiál, ve kterém počítá s vyhlášením tendru v prvním čtvrtletí letošního roku. Úprava zadání aukce by ale termín vyhlášení posunula. "To, že chceme změnit částečně zadání aukce, neznamená, že se bude nějak zásadně prodlužovat," řekl dnes Havlíček. Již dříve mluvil o dvou až třech měsících.

ČTÚ připravil aukci kmitočtů pro rychlé mobilní sítě 5G. Dražit bude frekvence 700 a 3500 MHz. Pásmo 700 MHz vznikne přechodem pozemního TV vysílání na nový standard DVB-T2. Aukce má zároveň na český trh přivést dalšího operátora a zvýšit tak konkurenci. Do státního rozpočtu by akce měla přinést minimálně šest miliard korun. S vyhlášením se původně počítalo už v lednu.

V tuzemsku je 14,5 milionu aktivních SIM karet. Více než 93 procent využívá služby operátorů O2, T-Mobile a Vodafone, zbytek se připojuje přes virtuální mobilní operátory. Sítě 5G umožňují datové přenosy o rychlosti přes jeden Gbit/s, což je desetinásobek v současnosti dosahovaných rychlostí v sítích LTE. Mají umožnit rozvoj oblastí, jako je autonomní řízení nebo internet věcí.