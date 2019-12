Nový mýtný systém v ČR 2020: Jsou nové Kellnerovy jednotky nebezpečné pro řidiče?

"Česká republika je první země, kde se uskutečnila výměna mikrovlnné technologie pro výběr mýtného za satelitní systém," uvedl dnes generální ředitel CzechToll Matej Okáli. Zároveň uvedl, že v případě českých dopravců je zaregistrováno do nového mýtného systému 96 procent z nich.

Záměr výměny techonolgie je vcelku jasný. Záhadou však je to, proč se zapomnělo na bezpečnost řidičů. Nové mýtné jednotky se ve většině případů nacházejí v únikových zónách přímo v dálnici a to jak nalevo vedle levého jízdního pruhu, tak i vedle pravého. Konstrukce je zjevně kovová a je usazená napevno v betonových základech. V horní části se nachází elektronika systému a solární panely.

Od 1. prosince 2019 začne v České republice platit nový mýtný systém založený na satelitní technologii. Mýtný systém CzechToll bude provozovat stejnojmenná česká společnost spolu se slovenskou firmou SkyToll, která má mnohaleté zkušenosti z provozování podobného systému na Slovensku. | foto: INCORP images

Z naší fotografie (byť nepříliš ostré) je patrné, že jednotka se nachází v těsné blízkosti jízdního pruhu, kde denně projedou tisíce automobilů mnohdy i překračující rychlost 160 km/h.

Dálniční pruhy by měly být bez sebemenších překážek. Alespoň v okolních státech EU je to zvykem a na bezpečnost účastníků provozu na dálicích je kladen velký důraz. V Česku se po billboardech objevily ne u dálnice, ale přímo v dálničních průzích nové nebezpečné prvky. Zjevně se opomenula skutečnost, že pokud se řidič dostane do situace, kdy neovládá své vozidlo, je velká šance srážky s mýtnou jednotkou. Následky lze snadno domyslet.

Nové mýto bude fungovat na 2300 kilometrech dálnic a silnic. Oproti současnosti se tak mýtné rozšíří o přibližně 860 kilometrů silnic první třídy, na nichž bude systém spuštěn na začátku příštího roku. Systém je postaven na satelitní technologii, bude tak využívat služby zavedených satelitních a navigačních systémů jako GPS, Galileo nebo Glonass.

Nové mýto bude provozovat konsorcium firem CzechToll ze skupiny PPF podnikatele Petra Kellnera a slovenské SkyToll, které zvítězilo v tendru na nový mýtný systém a jeho provozovatele loni. Uspělo s nabídkou 10,75 miliardy korun za desetiletý provoz mýta. To v ČR dosud provozovala firma Kapsch. Od roku 2007 stát na mýtném vybral kolem 108 miliard korun.