Nový projekt pražské TOP 09: Při pomoci podnikatelům chce poskytovat poukázky

Novinářům to dnes řekli zastupitel Martin Dlouhý (TOP 09) a předseda zastupitelů Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) Jiří Pospíšil (TOP 09). Přesné podmínky bude strana projednávat s koaličními partnery Piráty a Prahou Sobě i opozičními ODS a ANO.

⚠️ Představujeme projekt, který pomůže pražským podnikatelům např. v oblasti cestovního ruchu, kultury a sportu - PRAŽSKÁ POUKÁZKA PODPORY ✅ Vypracoval jej pan prof. @M_M_Dlouhy z VŠE. Více na mém Facebooku:https://t.co/e19ioJ4Xmm pic.twitter.com/WMFU9E8jO2 — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) April 29, 2020

"Nejpostiženější obory jsou vázány na cestovní ruch a další kolektivní činnost jako třeba kultura. V těchto odvětvích pracují desetitisíce lidí a my víme, že zahraniční turisté letos nepřijedou, tak potřebují naši podporu. Cílem je zachovat existující infrastrukturu," řekl Dlouhý.

Program by měl mít dvě roviny. První je zaměřená na mimopražské a druhá na Pražany. Mimopražští by mohli poukázku podle svého výběru dostávat například k ubytování. Nebo by si ji, stejně jako Pražané, mohli cíleně pořídit. Pokud by zájemce vydal 2000 korun, dostal by poukázku na služby za 4000 korun. Rozdíl by pak obchodníkovi uhradilo město. "Náš koncept je, že každý se musí podílet. Nikdo nedostane nic zadarmo, ale musí být aktivní. Našim cílem je spotřebitele směrovat k obchodníkům," řekl Dlouhý.

O konkrétních parametrech projektu se bude jednat. Diskutovat bude TOP 09 s ostatními politickými kluby jak o systému distribuce, tak výši finančního zapojení města a rovněž o jednotlivých podnikatelských segmentech, kterých by se týkal.

Peníze na příspěvky by mohlo město vzít z rozpočtové rezervy, nebo z dividend od městských firem. Část peněz by se podle Dlouhého městu vrátila, neboť by poukazy platily například v městských divadlech, které by Praha stejně musela dotovat.

"Dnes návrh odešleme všem zastupitelským klubům a byli bychom rádi, abychom se o tom mohli bavit. Mohla by to být cesta, jak pomoci prostřednictvím adresné pomoci, ne plošně," řekl Pospíšil. Dlouhý řekl, že program, aby měl smysl, bude nutné spustit do letošního 1. července.

Magistrát již odpouští restauratérům nájem za restaurační předzahrádky, hoteliérům poplatek z pobytu a obchodníci mohou zdarma využít zábor veřejného prostranství pro vystavení zboží. Podnikatelům také odložil splátky nájmů nebo odpustil penále z prodlení jeho platby. Obdobnou podporu živnostníkům nabídly i městské části.