Objem hypoték v lednu klesl o čtvrtinu na 32,6 miliardy

Stejný trend pak následovaly i počty poskytnutých hypoték, které v lednu proti předchozímu měsíci klesly o 28 procent na 10.000. Je to nejnižší počet poskytnutých hypoték od srpna 2020. Objem skutečně nově poskytnutých hypoték v lednu klesl ze 34,2 miliardy na 26,3 miliardy Kč, u refinancovaných úvěrů z deseti na 6,3 miliardy Kč. Počet nově poskytnutých hypoték klesl meziměsíčně z 9900 na 7700.

"Zájem klientů o hypotéky v lednu proti konci roku znatelně klesl, což primárně přisuzujeme pokračujícímu růstu úrokových sazeb. Další ochlazení trhu očekáváme po letošním dubnu, kdy vstupuje v platnost přísnější regulace limitů pro poskytování hypoték. Za celý letošní rok očekáváme celkový pokles trhu okolo 50 procent,“ uvedl manažer hypoték Moneta Money Bank Matěj Novák.

Z meziročního pohledu objem hypoték v lednu klesl o jedno procento, počet o 11 procent. To je dáno především meziročním propadem refinancovaných úvěrů, zatímco skutečně nové úvěry v lednu z meziročně stále rostly dvouciferným tempem, ačkoli dynamika proti předešlým měsícům také výrazně zpomalila.

Úroková sazba u skutečně nově poskytnutých hypotečních úvěrů v lednu vzrostla na 3,4 procenta z prosincových tří procent. Růst sazeb tak dále zrychluje a byl v lednu nejrychlejší od poloviny loňského roku, kdy Česká národní banka začala zvyšovat sazby. Průměrná hypoteční sazba se tak v lednu dostala na nejvyšší úroveň od přelomu let 2012 a 2013.

Stejně jako v předchozích měsících průměrná lednová úroková sazba ještě zachycuje uzavřené smlouvy, které byly rozjednány s klienty v dřívějších měsících, kdy byly úrokové sazby ještě nižší. Proto se průměrná hypoteční sazba u nově uzavřených smluv pohybuje stále pod nabídkovými sazbami hypoték. Ty se v lednu pohybovaly nejčastěji v širokém rozmezí od čtyř do pěti procent, a vzhledem k vývoji tržních úrokových sazeb lze podle asociace očekávat jejich další růst.

"Očekáváme, že do poloviny letošního roku půjdou úrokové sazby ještě nahoru a budou se pohybovat kolem 5,0 až 5,5 procenta, koncem roku by pak pozvolna mohly začít klesat," upozornil manažer hypotečních úvěrů Raiffeissenbank Milan Voldřich.

Tržní úrokové sazby delších splatností, které jsou důležité pro vývoj hypotečních sazeb, se nyní pohybuji na nejvyšší úrovni od let 2008 a 2009. V té době byla průměrná sazba u nových hypoték podle oficiálních dat ČNB kolem 5,5 procenta. Hypoteční sazby by tak letos měly postupně směřovat k této hranici, ačkoli konkrétní sazba se bude odvíjet od jednotlivých parametrů hypotéky, tedy délky fixace či velikosti vlastních zdrojů. "S delší fixací by se měla úroková sazba mírně snižovat, což odráží současný vývoj úrokových sazeb na trhu," uvedl hlavní ekonom ČBA Jakub Seidler.