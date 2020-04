Obnovení výroby ve Škoda Auto doprovodí více než 80 opatření

"Během celé odstávky jsme se intenzivně věnovali přípravám na obnovení výroby. Vedle zajištění dodavatelských řetězců jsme se také zabývali možnostmi zapojení našich zaměstnanců-pendlerů, kteří do práce dojíždí přes hranice," řekl člen představenstva Michael Oeljeklaus.

Hygienická opatření platí pro všechny útvary podniku. Kromě povinnosti nosit roušku dostanou zaměstnanci čas navíc na čištění nářadí, telefonů, klávesnic, materiálů a povrchů. Všechny oblasti firmy budou podléhat časté celkové dezinfekci.

Kvůli dodržování hygienických opatření je změněný také provoz na branách a recepcích, upravené jsou i jídelny. Zaměstnanci firmy mají k dispozici svozový systém autobusů.

Pro zaměstnance ve výrobě se mimo jiné plánuje vytvoření menších týmů, které by měly pracovat ve stálém složení. Porady při střídání směn mají být stručné. Zaměstnanci také nebudou čerpat přestávky současně, ale postupně, aby se minimalizoval přímý kontakt a tím i riziko nákazy.

Pokud to náplň práce umožňuje, mohou zaměstnanci pracovat z domova. Podle člena představenstva Bohdana Wojnara pracuje z domova zhruba polovina zaměstnanců z kanceláří.

Škoda Auto má hygienická opatření rozdělena do tří částí. V první části jsou všechna opatření zavedena současně s obnovením výroby. V druhé fázi budou určitá bezpečnostní opatření uvolněna. V třetí fázi budou bezpečnostní předpisy v delším časovém horizontu postupně uvolňovány v té míře, v jaké to bude s ohledem na co nejlepší ochranu zdraví obhajitelné. Na konci této třetí fáze pak, ve vhodném okamžiku, budou obnoveny obvyklé postupy.

Závody automobilky Škoda Auto v Kvasinách na Rychnovsku a ve Vrchlabí na Trutnovsku dnes po odstávce zahájily výrobu ve dvousměnném provozu. Do Kvasin kvůli omezenému pohybu přes hranice nedorazili pracovníci z Polska.

"Převážná většina polských zaměstnanců zůstala doma a nemůže nastoupit do práce. Tím pádem limituje náš rozjezd. Víme, že ne všichni jsou ochotni zůstat po návratu ze směny v karanténě," řekl ČTK k situaci v Kvasinách člen představenstva Škody Auto Bohdan Wojnar. Uvedl také, že velký podíl polských zaměstnanců mají i další podniky v průmyslové zóně Kvasiny.

Škoda Auto je největším zaměstnavatelem v Královéhradeckém kraji. V závodě Kvasiny je na výrobě modelů Superb, Kodiaq a Karoq zaměstnáno asi 9000 lidí, z toho je asi 2500 Poláků. Závod Vrchlabí vyrábí převodovky a má asi 1000 pracovníků. Problém s cizinci Vrchlabí nemá, protože v závodě pracují hlavně lidé z Vrchlabí a širšího regionu.

Podle nyní platných českých nařízení může pendler v Česku pracovat a vracet se denně domů, ale musí pravidelně postupovat testy na covid-19. Podle polských nařízení však musí Polák vracející se z ciziny jít v Polsku do čtrnáctidenní karantény.

"O podmínkách přeshraničního pohybu osob s vládou jednáme. Požadovaných RT-PCR testů není podle našich informací v ČR ani v okolních zemích dostatek," řekla ČTK mluvčí závodu Kvasiny Martina Gillichová. Odboráři automobilky uvedli, že Kvasiny by měly zpočátku jet na asi 50 procent výkonu. Standardně Škoda funguje ve třísměnném provozu.

V obou závodech budou zatím ranní a odpolední směny, noční směny odpadly. Automobilka v závodech zavedla desítky hygienických opatření. "Zaměstnancům jsme poskytli roušky nebo respirátory, k dispozici jsou volně přístupné dávkovače s dezinfekcí. Při vstupu do areálu je zaměstnancům namátkově měřena teploty," řekla mluvčí.

Pracovníci ve Vrchlabí podle zjištění ČTK dorazili na dnešní ranní směnu auty, pěšky či na kolech. Do závodu chodili sami nebo po malých skupinkách. U brány stála cedule s nápisem "Vítáme vás zpět" a také cedule upozorňující na dodržování bezpečné vzdálenosti mezi lidmi. Parkoviště před hlavní bránou továrny bylo před dnešní ranní směnou zcela zaplněné.