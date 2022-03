Od pátku se zpřísňují podmínky hypoték. Další tisíce Čechů tak budou muset na hypotéku zapomenout

Česká národní banka ovšem již zítra také dále citelně navýší své základní úrokové sazby, dost možná až nad úroveň pěti procent. ČNB tak chce bojovat se stále rapidnější inflací. Sdělil Lukáš Kovanda.

Přitom už nyní na hypotéky nedosáhne zhruba třetina žadatelů. Kvůli zmíněnému zpřísnění podmínek a dalšímu růstu úroků ČNB na hypotéku brzy na hypotéku nedosáhne ovšem hned celá polovina žadatelů.

Průměrná sazba hypoték se totiž v blízké době ocitne na úrovni kolem šesti procent, což je nejvyšší hodnota od přelomu tisíciletí. Navíc právě dojde ke zpřísnění podmínek poskytování hypoték. K němu poprvé v historii pozítří dojde zákonnou formou, protože dosud ČNB podmínky zpřísňovala pouze formou doporučení.

Zpřísnění podmínek pro poskytování hypoték, které nyní jednotlivé obchodní banky už prostě musí respektovat, neboť právě má zákonnou povahu, sestává ze sady opatření.

Zatímco nyní například banky mohou poskytovat hypoteční úvěr v objemu až 90 procent hodnoty zastavené nemovitosti, od pozítří to bude až jen do 80 procent. Výjimku budou ovšem mít mladí lidé do 36 let – pro ně stále jako horní hranice platí mez 90 procent.