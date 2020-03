Odbory a podnikatelé žádají vládu o rychlou podporu firem

Stát by mohl podle premiéra Andreje Babiše (ANO) poskytnout na podporu podnikatelů a firem na překonání dopadů koronavirové krize až jeden bilion korun. Zhruba sto miliard by se využilo na náhrady mezd či finanční injekce a 900 miliard na záruky státu za úvěry podniků u bank. "Vše rozpracováváme. Nebude to hned, ale jsou to ty směry, kterými chceme jít," řekl dnes po jednání vlády ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Program na ochranu zaměstnanosti připravilo ministerstvo práce. V návrhu počítá s příspěvky státu na mzdy a náhrady, a to pro lidi v karanténě, pro rodiče školáků kvůli uzavření škol, pro pracovníky zavřených provozoven či při omezení výroby kvůli poklesu poptávky. O plánu jednali zástupci tripartity. Zaměstnavatelé a odboráři záměr ministerstva práce podpořili. Vláda měla část kroků schvalovat v úterý, rozhodování přesunula na čtvrtek. Dál chce o podobě opatření a legislativní úpravě jednat.

Zaměstnavatelé i odbory žádají o urychlené schválení kompenzací. "Rozhodnutí o těchto kompenzačních opatřeních zaměstnavatelům, o kterých se jedná už několik dní, je v tomto okamžiku už zcela rozhodující pro přežití či nepřežití stále rostoucího počtu firem. Rozumíme sice apelu premiéra Babiše, aby firmy nepropouštěly lidi, ale bez urychleného rozhodnutí o kompenzacích se tento apel bohužel v mnoha případech zcela mine účinkem," uvedl Dlouhý.

Ocenil zprávu o vyčlenění peněz na podporu podniků. Podle šéfa komory jsou ale důležité "reálné činy" a pružnost státu při vyřizování a poskytování úvěrů z programu COVID.

Podle odborů jsou dosavadní opatření sice dobrá, ale nestačí. Potřeba je okamžitě vytvářet "masivní podpůrný systém" k překlenutí ekonomických potíží, uvedla odborová centrála. "Ekonomika České republiky je v ohrožení. Pokud nebude v co nejkratší době podpořena zásadními opatřeními státu, dojde k jejímu těžkému poškození. Od tohoto stavu nás nedělí měsíce, ale pouze několik týdnů," uvedl Středula.

Odbory navrhují, aby stát okamžitě začal přispívat na mzdy podnikatelům, na něž dopadla omezení kvůli koronaviru. Zajistil by tak plynulé vyplácení výdělků a zabránil výpadku kupní síly. "Požadujeme přijmout podobná opatření, jaká učinila dánská vláda," uvedla ČMKOS. Dánsko počítá s tím, že postiženým podnikům uhradí po tři měsíce 75 procent mzdy, pokud nebudou propouštět.

Odboráři žádají také okamžité zastavení splátek hypoték a jejich roční odklad bez sankcí a pro živnostníky možnost ročního odkladu placení nájmů. Podle odborů by měl začít také okamžitě platit zákaz, aby zahraniční firmy v Česku mohly převádět svůj zisk do ciziny.