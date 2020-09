Odbory kritizují návrh kurzarbeitu, žádají pro lidi vyšší náhradu

Kurzarbeit představuje zkrácení práce při ekonomických potížích. Firma platí za odpracovaný čas, stát poskytuje část mzdy za neodpracované hodiny. Vláda dnes schválila návrh novely, podle níž by pracovníci na kurzarbeitu měli dostat od státu 70 procent čistého, nejvýš ale do průměrné mzdy. Firmy by ze státního příspěvku platily sociální odvody. Zdravotní pojištění by se doplácelo z běžné plné mzdy.

"Není to dobrá varianta. Náhrada pro zaměstnance je nízká. Prohrají to a vše zaplatí ze svého. Firmám se uvolní ruce, zaměstnancům se ale příjem bere," řekl Středula. Podle odborů by náhrada za neodpracované hodiny měla činit 80 procent hrubého. Z toho by se měly platit i odvody. Odbory se jinak obávají výpadku příjmu sociálního pojištění a dopadů na důchody.

Podle Středuly má kurzarbeit pomoci zaměstnavatelům a ochránit zaměstnance. Předák míní, že pokud lidem klesne výdělek, přestanou utrácet a dopadne to i na okolní podnikatele a živnostníky. Dohodnuté nastavení označil Středula za "mentální nepochopení" role kurzarbeitu a výsledek politického boje vládních politiků před volbami, který se požadovanému a slibovanému německému vzoru ani neblíží.

Podle odborů by hranice příspěvku od státu měla být na 1,5násobku průměrné mzdy. Se zaměstnavateli na tom je shoda. V novele tento limit nejdřív byl, nakonec ho ale vláda snížila na průměrnou mzdu. Letos by se tedy místo původních 50.135 korun vyplácela podpora nejvýš do 33.423 korun. "Trestáme korektní zaměstnavatele za vyšší výplaty," řekl Středula. Stejně se před nedávnem vyjádřil viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Podle něj tak stát nepodpoří odbornější a kvalifikovanější personál.

Firmy si stěžují na to, že by měly platit odvody i za neodpracovaný čas. Z každé stokoruny, kterou by stát pracovníkovi poskytl, by mu tak podnik hned vrátil 33,80 korun. Hospodářská komora uvedla, že nastavení odvodů zaměstnavatelé zatíží, takže by místo kurzarbeitu mohli spíš propouštět. Podle komory by se norma měla ve Sněmovně upravit. Svaz poukazuje třeba i na to, že by podmínky zavedení kurzarbeitu měly být předem jasné. Podle novely je v nařízení stanoví vláda.

Výhrady k návrhu mají i komunisté, kteří vládu podporují. Také opoziční občanští demokraté už oznámili, že navrhnou ve Sněmovně do novely změny.