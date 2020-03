Odbory navrhují při nákaze koronavirem zavést kurzarbeit

Při takzvaném kurzarbeitu, který se využívá například za krize, se krátí pracovní doba. Snížený výdělek pracovníkům doplácí stát. Nemusí tak hradit podpory v nezaměstnanost, firma totiž nikoho kvůli omezení produkce nepropustí.

"Může se stát, že některé firmy či poskytovatelé služeb by byli nuceni zastavit výrobu či činnost, a to může vážně dopadnout i na další subjekty a subdodavatské firmy. Bylo by dobře v takovém případě v režimu kurzarbeitu pomoci zaměstnavatelům dotací mezd zaměstnancům s tím, že by nedošlo k propadu jejich příjmů," uvedl předák ČMKOS Josef Středula. Podle něj by se díky zachování kupní síly nebrzdila ekonomika.

O opatřeních proti dopadům případné nákazy chtěli odboráři jednat s vládou a zaměstnavateli na dnešní tripartitě. Zasedání se ale přesunulo na 16. března.

Pracovníci, kteří by skončili kvůli ochraně před šířením koronaviru v karanténě, mají nárok na náhradu výdělku. V prvních dvou týdnech izolace jim ji vyplácí zaměstnavatel. Lidé by měli dostat 60 procent základu své průměrné mzdy či platu. Vyplývá to ze zákoníku práce a dalších norem. Podle České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) platí stejná pravidla, pokud se lidé v karanténě ocitli v jiné zemi EU či ve státě, s nímž má Česko smlouvu o zabezpečení.