Odbory Škody Auto: Výroba se rozbíhá bez problémů

Bez polských pendlerů se například závod v Kvasinách na Rychnovsku nedostane přes 70 procent původní výroby, uvedl dnes týdeník Škodovácký odborář.

"Lidé se nám rozprchli do různých koutů země i za hranice. Máme například velký problém s pendlery, a to nejen v Kvasinách, ale i v Mladé Boleslavi," řekl odborový předák Jaroslav Povšík. Firma bude podle něj platit polským pracovníkům testy na covid-19, který musí předložit, aby mohli přejet hranice.

Production of high-voltage traction batteries at #SKODA, used in the #SUPERBiV & plug-in #hybrid cars from other @VWGroup brands, has restarted as planned, with a comprehensive set of measures to keep employees safe from the #coronavirus at the workplace.https://t.co/vFfDWtT7Ba pic.twitter.com/MXTZyposWh