Vláda dnes také odvolala předsedu ČTÚ Jaromíra Nováka a jmenovala místo něj Hanu Továrkovou. Kupka uvedl, že informaci o konci Nováka, který zároveň sám oznámil rezignaci, přijal se znepokojením. "Aukci s očekávaným výnosem až šest miliard korun a s potenciálem rozvoje nejmodernějších datových sítí úřad připravoval několik let," uvedl. Dokumentace prošla několika konzultacemi s veřejností, po nichž úřad transparentně vypořádal připomínky, dodal.

"Přesto do věci náhle vstoupil ministr Havlíček a bez reálných argumentů ohrozil průběh aukce a pokouší se vnutit ČTÚ nějaké dodatečné, s odbornou veřejností neprojednané podmínky," míní Kupka. Vláda podle něj pokračuje v totálním rozvratu řízení státu. "Vyzýváme vládu, aby přestala ohrožovat rozvoj nových sítí a příchod nového operátora," uvedl. Mobilní trh podle něj potřebuje konkurenci, která povede k lepším cenám i službám.

Po blamáži s e-shopem na dálniční známky další průšvih vlády na obzoru: předseda rady ČTÚ Jaromír Novák dnes rezignoval kvůli nekompetentním zásahům ministra Havlíčka do dlouho připravované aukce kmitočtů pro 5G sítě. Ministr Havlíček nezvládá ani svůj rezort, natož dva. — Martin Kupka (@makupka) January 27, 2020

Také Adamová varuje, že odklad způsobí, že ceny pro spotřebitele se nesníží. "Opět se nedočkáme větší konkurence na trhu mobilních operátorů a lidé v Česku tak budou mít bohužel i nadále jedno z nejdražších volání a mobilních připojení v Evropě. A vláda s tím není schopná nic dělat," napsala Adamová ČTK. Její strana chce tlačit na co nejrychlejší vypsání aukce a změnu legislativy, aby posílila práva občanů proti operátorům.

Vláda podle ní odvoláním Nováka zopakovala to, co už se několikrát stalo. "Je to už bohužel obehraná špatná písnička. (Premiér) Andrej Babiš (ANO) něco populisticky slíbí, pak zjistí, že se mu to nedaří splnit, tak obviní všechny kolem sebe, vyhodí ministra nebo úředníka a řekne, jak to tentokrát on zařídí lépe," uvedla k Babišovu slibu, že se zasadí o levnější mobilní služby v Česku.

Předseda SPD Tomio Okamura považuje rezignaci šéfa ČTÚ za nepodstatnou. "Protože ČTÚ dlouhodobě nechrání zákazníky před prokazatelně předražovanými službami operátorů. A stejně tak všichni víme, že budování sítě 5G je zpolitizované, protože je jasné, že ten, kdo by síť postavil nejlépe a nejlevněji, je čínská firma. A to hystericky odmítají Spojené státy, což má logiku, protože čínské technologie, jak v telefonech, tak v provozu sítí, jsou stále větší překážkou pro americké špionážní technologie," napsal ČTK Okamura.