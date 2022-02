Ojetin v inzerci v lednu sice přibylo, ale jejich ceny stále rostou

Předcovidových hodnot ovšem nabídka stále nedosahuje – v lednu 2020, který ještě nebyl ovlivněn pandemií, totiž objem ojetin nabízených na tuzemském trhu přesahoval 122 tisíc aut. Střední hodnota ceny od začátku pandemie neustále roste. V roce 2020 byla 139 000 Kč, o rok později se dostala na 159 999 a v letošním lednu už se vyšplhala na 185 000 korun. Vyplývá to z pravidelné analýzy trhu ojetých aut, prováděné společností Aures Holdings, provozovatele sítí autocenter AAA Auto a Mototechna.

„Stále sledujeme, že primární automobilový trh se po pandemii ještě nedostal do normálu. I když většina světových automobilek již jede na plné obrátky, tak mnohaměsíční dluh ve výrobě nových aut přetrvává. Na českém trhu ještě v posledních dnech rezonuje prohlášení největší tuzemské automobilky, která po požáru v areálu svého dodavatele bude muset odložit kompletaci 16 000 vozů svého nejžádanějšího modelu. To ve výsledku přispívá k nejistotě zákazníků, kteří ruší objednávky nových aut a orientují se na zánovní vozy, které jsou k dispozici okamžitě. I těch ovšem začíná ubývat a s tím pochopitelně roste jejich cena,“ říká Luboš Vorlík, výkonný ředitel autocenter AAA Auto a Mototechna v České republice. Meziroční cenový rozdíl u desetiletých aut, která jsou v české inzerci nejběžnější (medián stáří je 10,2 roku), se tak pohybuje v rozmezí od 12,5 do 20 %.

Nejčastěji nabízeným vozem byla v lednu v Česku právě zmíněná Škoda Octavia (8 606 ks), která se teď bude opět potýkat s produkčními problémy. Následovala Fabia (6 084 ks) a VW Golf (3 174). Střední hodnota stáří byla v lednu 10,2 roku a tachometr nabízených aut nejčastěji ukazoval hodnotu 152 000 km. V nabídce oproti prosinci přibylo elektromobilů (+ 14,9 %, meziročně + 57 %) a hybridů (+ 15,9 %, meziročně + 48 %).