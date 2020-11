Ošetřovné pro OSVČ: Ministerstvo žádá o zvýšení alokace, bude potřebovat téměř 480 milionů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) bude na výplaty ošetřovného pro živnostníky za říjen a listopad potřebovat 479,2 milionů korun. Původně bylo na program schváleno 250 milionů korun. Z předchozích výzev by mělo zbýt asi 79,2 milionu korun. Vyplývá to z materiálů, které má ČTK k dispozici. Zvýšením alokace by se měla v pondělí zabývat vláda, s ministerstvem financí byla už změna podle dokumentů projednána.