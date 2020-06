Ovoce bude letos méně, lihovar Kleiner sáhne do zásob kvasu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na výrazně nižší úrodu ovoce, která letos postihne většinu druhů, se chystá prostějovský lihovar Distillery Kleiner zaměřený na prémiové pálenky. Lihovar kvůli tomu bude muset sáhnout do svých zásob kvasu z loňského roku. Naopak dobrá by letos měla být úroda švestek. ČTK to sdělil Michal Šoman z prostějovské Palírny U Zeleného stromu, pod kterou ovocný lihovar Distillery Kleiner spadá.