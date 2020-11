Penny ani Globus zatím otevírací dobu do 23:00 neprodlouží

Prodejny, které mají výjimku z vládních opatření proti šíření koronaviru, musely od 28. října zavírat nejdéle v 19:59. Od středy mohly otevírací dobu prodloužit do 21:00. Penny Market fungování posunul u obchodů, které před omezením zavíraly v tuto dobu. Podle mluvčího společnosti Tomáše Kubíka se to týká zpravidla obchodů ve větších městech, v menších obchody zavírají ve 20:00, uvedl. Další úpravu provozní doby řetězec podle něj v současné době neplánuje.

Hypermarkety Globus od středy rovněž znovu fungují do 21:00. "Aktuálně neuvažujeme, že bychom otevírací dobu urychleně prodlužovali, a to zejména s ohledem na naše zaměstnance, kteří si tento týden prošli už tak nelehkým obdobím spjatým s regulací zákazníků a dalšími změnami. Případné prodloužení nevylučujeme v exponovaném prosincovém období, anebo v reakci na vývoj zákaznické frekvence následujících dnů," řekla mluvčí společnosti Lutfia Volfová.

Možností mít otevřeno až do 23:00 využije například Tesco, a to zejména u prodejen, které před restrikcemi fungovaly do půlnoci nebo non-stop. Albert u svých hypermarketů prodlouží provoz do 22:00. Také prodejny Kaufland budou stejně jako před omezením fungovat do 22:00. Billa u obchodů, které dříve fungovaly déle než do 21:00, pravděpodobně zavede zpět standardní provozní dobu. O případném prodloužení do 23:00 bude společnost teprve jednat, uvedla její mluvčí Dana Bratánková.

V obchodech, které mají výjimku z vládních opatření, tedy potraviny, lékárny či drogérie, bude nadále platit omezení 15 metrů čtverečních na jednoho zákazníka. V řetězcích, kde je vyžadován vstup s vozíkem, bude od pondělí platit výjimka například pro matky s kočárky, a děti do šesti let. Maloobchodní prodej je povolen od pondělí do soboty, v neděli musejí obchody zůstat zavřené.