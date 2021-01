Penny dobylo bránu do Krkonoš

Nová prodejna v Jilemnici s prodejní plochou 831 m2 je dalším obchodem tohoto řetězce s nejvyšším počtem prodejen u nás. Ten byl postaven ve druhé polovině roku 2020 na příjezdu do Jilemnice od Nové Paky, tedy na hlavní tahu dále do Krkonoš. „Návrh prodejny v Jilemnici jsme, tak, jak to děláme na všech místech, navrhli v souladu s okolím. Tady jsme stavěli na místě volných ploch bývalého ČSAD a měli vlastně volnou ruku. Zvolili jsme vzhled prodejny s využitím kamenného obkladu, který nám koresponduje s atmosférou města na vstupu do Krkonoš,“ řekl při otevření nové prodejny Mathias Mentrop, jednatel Penny, a dodal. „Vzhledem k umístění prodejny na hlavním tahu směrem do centra nám záleželo na tom, co návštěvníci hor při příjezdu do tohoto krásného horského městečka potkají jako první, a jsem přesvědčen, že se nám to podařilo a uvítá je moderní prodejna zapadající do drsného horského prostředí.“

Jilemnice, nazývaná Branou do Krkonoš, je druhým městem, jehož obyvatelé se v roce 2021 mohou radovat z nejnovější prodejny PENNY. | foto: Penny Market

Výstavba nové prodejny probíhala na volné ploše, přesto bylo zapotřebí se vypořádat s původními komunikacemi bývalého dopravního podniku ČSAD. Výsledkem je moderní prodejna podle konceptu Markhtalle s prodejní plochou 831 m2 a 62 parkovacími místy. V průběhu výstavby došlo ve spolupráci s městem k výstavbě kruhového objezdu na ulici Čsl. Legií, který zvýší bezpečnost na této hlavní komunikaci městem, a současně umožní plynulý příjezd k nové prodejně. Nájemcem řeznictví, které je, jak bývá zvykem, součástí nové prodejny, je Novák maso-uzeniny.

Prodejna v Jilemnici je druhou letošní novou prodejnou. Tou první byla prodejna ve středočeské Dobrovici nedaleko Mladé Boleslavi. Do konce roku Penny plánuje překročit hranici 400 svých obchodů a potvrdit tak svoji pozici řetězce s nejvyšším počtem obchodů u nás. V loňském roce otevřelo hned 8 nových prodejen, a to v Praze Holešovicích, středočeských Řevnicích, Týnci nad Labem, Netolicích, Ivanovicích na Hané, Hořicích, Chocni a poslední novou prodejnou roku 2020 se stala prodejna v Rožmitále pod Třemšínem.