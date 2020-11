PES terčem kritiky. Parametry protiepidemického systému znemožní podnikání, varuje Dlouhý

Podnikatelé si podle něj nepřejí neřízené rozvolňování vládních opatření, kvůli kterému by pak za několik dní museli uzavírat své provozovny znovu. Zároveň pro ně ale musí mít ekonomický smysl některé provozovny vůbec znovu otevřít. Protiepidemický systém představený ministrem zdravotnictví ale tento fakt nezohledňuje, podotkl.

Pro podniky to podle něj znamená, že by musely další měsíce fungovat v režimu, jehož výsledkem bude buď závislost na státní podpoře, nebo propuštění zaměstnanců a uzavření provozoven nadobro.

Hospodářská komora od 125 oborových svazů, asociací, klastrů a řemeslných cechů, které zastřešuje, tento týden shromáždila a vládě předložila k návrhu resortu zdravotnictví na rozvolňování opatření ve všech uzavřených nebo vládou omezených provozovnách podněty k úpravě modelu z jednotlivých segmentů podnikání. Vláda ale do modelu promítla jen některé z nich, odtržení teoretického modelu od reality bude mít dalekosáhlé důsledky na fungování země, doplnil Dlouhý.

Za velkou chybu označil, že protiepidemický systém, který bude mít dopad na životy lidí v celé zemi na další měsíce, vznikal za zavřenými dveřmi bez řádné diskuze s těmi, kterých se týká.

Podle komory jsou navržená opatření v řadě případů nelogická, neprovázaná mezi sebou a nepodložená argumenty, proč byla zvolen jeden parametr, a ne jiný. Například v divadlech vláda prosazovala návštěvu až 500 osob, ale ve stejném stupni mají být jiné hromadné akce omezeny jen 100 osobami.

Také v maloobchodu nejsou parametry protiepidemických opatření nijak odborně podložené. V nákupních centrech a obchodech má být ve stupni 3 omezen počet osob na jednu osobu na 15 m2 provozní plochy. Hospodářská komora navrhovala deset m2. Na dotaz, jaký je epidemický dopad mezi pěti metry a zda by jej ministerstvo mohlo doložit, se komoře dostalo odpovědi, že pro to data neexistují.

Šéf komory připomněl, že řada oblastí podnikání, především ze sektoru obchodu a služeb, je již měsíc zcela uzavřená, některé segmenty ekonomiky prakticky od jara. Podpora státu podnikatelům a jejich zaměstnancům je přitom v řadě případů nedostatečná, pomalá, administrativně náročná, má ale zásadní dopady na státní rozpočet a zvyšující se zadlužení ČR.

Hanák: Matice opatření by měla zrcadlit snahu firem o bezpečnost

Matice opatření postupu při zhoršení nebo zlepšení epidemické situace v ČR by měla více reflektovat, že firmy dělají vše pro to, aby jejich provozy byly maximálně bezpečné. ČTK to dnes sdělil prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. Ministr Blatný dnes protiepidemický systém, takzvaný PES, představil. Podle čtyř epidemiologických parametrů obsahuje rizikové skóre na škále nula až sto.

"Jsme rádi, že vláda vyslyšela naše volání po přehledné tabulce opatření, která nastaví jasná pravidla při zhoršení i zlepšování epidemiologické situace. Postup vlády při její tvorbě by ale měl být transparentnější a podniky by měly mít možnost při její přípravě přispět svými zkušenostmi," uvedl Hanák.

Svaz podle něj získal od firem zpětnou vazbu, které návrhy vidí jako problematické. "Tu jsme předali ministerstvům zdravotnictví a průmyslu a obchodu. Žádáme vládu, aby při dalším postupu v boji proti pandemii zohlednila úsilí našich firem zamezit šíření pandemie, ale také jejich snahu udržet si v nelehkých podmínkách své zaměstnance a provoz," dodal Hanák.

Členové svazu přijali podle něj celou řadu hygienických opatření, aby zabránili šíření koronaviru ve svých provozech. Jsou zapojeni do trasování, řada z nich své zaměstnance preventivně testuje.

Konfederace podnikatelských a zaměstnavatelských svazů dnes kritizovala stav, kdy zejména velké nadnárodní řetězce, které prodávají potraviny a drogerii, mají umožněn také prodej dalšího zboží jako obuvi nebo oděvů, jejichž prodej je nyní omezen. Zneužívají tím podle ní konkurenční výhodu proti českým výrobcům a obchodníkům, kteří mají prodej tohoto sortimentu zakázán.

Ministerstvo zdravotnictví by mělo podle Hanáka vyjasnit, zda je matice opatření navázána na další prodloužení nouzového stavu, nebo jak se příslušná opatření z tabulky budou provádět a v jakém časovém horizontu. Není zcela zřejmé, proč i nejzákladnější stupeň opatření vyžaduje nouzový stav a nestačí například forma doporučení vlády nebo ministerstva zdravotnictví. Je také nutné vyjasnit, jak bude vypadat přechod mezi jednotlivými stupni.

Hanák věří, že v dalším boji proti pandemii bude svaz moci více pomáhat v rámci nově zřizované poradní pracovní skupiny ministra zdravotnictví, kam nominoval odborníky.