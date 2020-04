Pivovary uvítaly rozvolnění. Úplné otevření hospod chtějí už 11. května

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pivovary rozvolnění pravidel uvítaly, byly by ale rády za plné otevření hospod a restaurací již 11. května, kdy budou moci otevřít předzahrádky. ČTK to dnes sdělila výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová. Vláda by podle ní měla zvážit další podporu gastronomického segmentu.