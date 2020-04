Plošný odklad DPH by byl neospravedlnitelnou výhodou, tvrdí ministerstvo financí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Plošný odklad daně z přidané hodnoty (DPH) by podle ministerstva financí (MF) byl neospravedlnitelnou výhodou pro firmy, které i přes pandemii koronaviru nepřišly o tržby. Ministerstvo to uvedlo v reakci na návrh ekonomů z občanské iniciativy KoroNERV-20. Ti o víkendu navrhli, aby MF předložilo novelu zákona, která by podnikatelům umožnila odklad odvodu DPH minimálně do ledna 2021.