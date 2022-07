Počet klimatizovaných vozů se v brněnské MHD za poslední tři roky zdvojnásobil

„Klimatizace ve vozech je v rozpáleném městě obrovskou přidanou hodnotou. Všechny nové vozy, které pořizujeme, jsou jí vybaveny, dokonce jsme v minulosti do více než padesáti autobusů klimatizační jednotky dodatečně montovali. Aktuálně má klimatizaci 37 procent vozidel MHD a toto číslo každoročně stoupá,“ uvedl generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

První pokusy o instalaci klimatizace do vozů MHD Brno zažilo v roce 2013, kdy pracovníci DPMB nainstalovali klimatizační jednotky do jednoho autobusu. Do první velké dodávky klimatizovaných vozů to pak trvalo další čtyři roky. První klimatizovanou flotilou bylo 23 kusů kloubových autobusů Urbanway v roce 2017. Od té doby počet vozů s tímto vybavením každoročně roste.

„V našem vozovém parku je klimatizací vybaveno 69 procent autobusů, 29 procent trolejbusů a 7 procent tramvají. Řidiči jednotku zapínají na pokyn dispečinku ve chvíli, kdy venkovní teplota stoupne nad 22 stupňů Celsia. Zbavujeme tak odpovědnosti za hlídání venkovní teploty řidiče, kteří se musí věnovat provozu,“ vysvětlil Havránek.

DPMB provozuje 761 vozů. Klimatizací je vybaveno 219 autobusů, 40 trolejbusů a 21 tramvají.