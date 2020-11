Počet osobních bankrotů v říjnu klesl, návrhů na ně přibylo

"Počet návrhů na osobní bankrot i počet osobních bankrotů se v posledních měsících pohybuje stabilně okolo hranice 1400 měsíčně, což je výrazně méně než před jarním uzavřením ekonomiky. Jedním z důvodů může být fakt, že někteří dlužníci kvůli ztrátě zaměstnání na oddlužení nedosáhnou, ztížený je i přístup dlužníků k organizacím, které jsou oprávněny připravit návrh na osobní bankrot," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

V dalších měsících se však bude podle ní počet návrhů na osobní bankrot pravděpodobně zvyšovat. Při zhoršené ekonomické situaci se totiž na druhé straně zvýší počet lidí, kteří budou muset své předlužení řešit právě žádostí o osobní bankrot, dodala.

Lidé mohou od loňského června nově buď splatit věřitelům za tři roky nejméně 60 procent dluhu, nebo by měli za pět let dorovnat aspoň 30 procent dlužné částky. V prvním případě jde o jakési zrychlené oddlužení, využitelné zejména v případě nižších dluhů. Ve druhém případě je oddlužení splněno, jestliže po dobu pěti let od schválení oddlužení dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí k uspokojení pohledávek svých věřitelů.