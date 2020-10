Počet státních zaměstnanců narůstá, na jejich platy má jít 240 miliard korun

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Výdaje na platy zaměstnanců státu by se měly v příštím roce zvýšit proti letošku o 12,9 miliardy korun na 240 miliard korun. Počet pracovních míst placených státem se má zvýšit o 6901 na 482.270 míst. Průměrný plat zaměstnance státu by měl vzrůst o 1821 Kč na 40.057 korun, tento údaj ale nezahrnuje místa ve státním sektoru, na která dosud nejsou vyčleněné peníze. Stojí to v návrhu státního rozpočtu na příští rok, který vláda předložila Sněmovně.