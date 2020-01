Kvůli chystané změně podmínek aukce ze strany ministerstva Novák dnes ráno na funkci rezignoval, vláda jej pak později ještě odvolala. Na jeho místo jmenovala radní Hanu Továrkovou.

Na vládu mě dnes nepozvali, tak jsem nečekal a podepsal rezignaci hned ráno. Děkuji všem za spolupráci. pic.twitter.com/3LVp9U4TlU — Jaromír Novák (@xmireknovak) January 27, 2020

Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) dnes uvedl, že přípravy aukce na kmitočty k sítím 5G vykazovaly nestandardní prvky. Vláda podle něj chce podmínky aukce změnit tak, aby byla atraktivní pro mobilní operátory. Zájem zahraničních uchazečů o aukci kmitočtů je podle něj nulový a zřejmě by se přihlásil jen jeden menší český zájemce.

Server E15 nedávno uvedl, že jedním z důvodů pro výměnu šéfa ČTÚ a případný odklad aukce má být to, že aukce má být vypsána pro předem vybraného uchazeče.

"Aukce byla připravovaná naprosto transparentním způsobem, proběhla veřejná konzultace, transparentní vypořádání. Pokud se některý z hráčů na trhu chtěl aukce zúčastnit, asi logicky svůj byznys plán přizpůsobil podmínkám, které úřad jasně deklaroval," řekl ČTK Novák. Dodal, že aukce byla vypsaná tak, aby měla potenciál přivést čtvrtého operátora. "Kdo by se účastnil, by bylo vidět, až by ji úřad vyhlásil," dodal.

Firmou, která se údajně jako jediná chtěla přihlásit do aukce, je Nordic Telecom. Ten se ohradil proti tvrzení, že podmínky byly vypsané pro něj. "Odmítáme být, jako seriozní zájemce o účast v aukci kmitočtů, vtahováni do nepodložených spekulací a mediálních her, jejichž účelem je oslabit naši pozici před chystanou aukcí. Náš zájem stát se čtvrtým mobilním operátorem jsme mnohokrát otevřeně vyjádřili i v médiích a nemáme co skrývat," uvedl mluvčí Ján Bruno Tropp.

Stát má prostřednictvím ČTÚ dražit frekvence v pásmech 700 a 3500 MHz. Pásmo 700 MHz se uvolní přechodem pozemního TV vysílání na nový standard DVB-T2. Aukce má zároveň na český trh přivést dalšího operátora a zvýšit tak konkurenci.