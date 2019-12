Podnikatele a firmy čeká řada změn. Co bude v roce 2020 jinak?

Zejména malým firmám by mělo ulevit, že od 1. ledna bude změna legislativy omezena na dva termíny ročně, a to 1. ledna a 1. července. Podle Havlíčka ročně dochází k 50 až 100 změnám.

Ministerstvo také pokračuje v digitalizaci. Zhruba 1400 formulářů najdou podnikatelé na jednom místě na webu businessinfo.cz/formulare. Podle ředitele odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO Pavla Vinklera se navíc připravuje na rok 2021 zcela nové řešení registru živnostenského podnikání, řekl.

Hospodářská komora vytýká, že ve výčtu změn chybí bezplatné zpřístupnění Právního elektronického systému pro podnikatele. Ministr průmyslu to údajně firmám a živnostníkům slíbil letos květnu, ale jednání v této věci stále příliš nepokročila, uvedl na dotaz ČTK mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro. "S Hospodářskou komorou jejich systém PES pochopitelně řešíme. Je v několika věcech docela zajímavý. Víceméně koncentruje všechny povinnosti státu na jednom místě, není to úplně odlišné od toho, co my máme na businessinfo.cz," reagoval ministr.

Ministerstvo průmyslu dnes připomnělo, že minimální zdravotní pojištění bude od příštího roku 2352 korun, tato částka měsíčně se bude odvádět od února, platí se totiž zpětně. Půjde o 13,5 procenta z poloviny průměrné mzdy.

"Od dubna se rovněž změní minimální výše záloh na pojistné na důchodové pojištění, nově se bude jednat o 2544 korun měsíčně, tedy 29,2 procenta ze čtvrtiny průměrné mzdy. S Novým rokem se rovněž zvýší minimální mzda, a to na 14.600 korun ze současných 13.350 korun," dodal Havlíček.

Havlíček dnes zmínil také květnové rozšíření EET, které se bude týkat například řemeslníků, advokátů, účetních, lékařů a taxikářů. Podnikatelé, kteří mají hotovostní tržby do 600.000 korun ročně, nejsou plátci DPH a nemají víc než dva zaměstnance budou moct od 1. února požádat o výjimku a tržbu i nadále evidovat "papírově". Evidence začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu.

Ministerstvo financí na konci listopadu uvedlo, že EET by měla příští rok do rozpočtu přinést 15,2 miliardy korun, z toho 2,4 miliardy korun souvisí s plánovaným rozšířením na zbývající obory, které jí dosud nepodléhaly. Opoziční ODS už dříve uvedla, že u EET nevidí ani po třech letech fungování žádné pozitivní přínosy. Plánované navýšení příjmů se podle strany nezakládá na pravdě. Zároveň ODS zopakovala, že až bude ve vládě EET zruší.

"Dojde rovněž k řadě daňových změn. Například se sníží DPH, od ledna na deset procent u tepla a chladu, od května pak dojde ke stejnému procentuálnímu snížení DPH u vodného, stočného, točeného piva, stravovacích služeb, podávání nealkoholických nápojů, domácí péče o děti, půjčování a nájmu knih," uvedl dnes Havlíček. V přípravě je podle něj na úrovni meziresortních jednání také zavedení paušální daně pro živnostníky a další podnikatele z řad OSVČ s obratem do jednoho milionu korun. "Podle plánu se má zavést v roce 2021," dodal.

Podle Svazu průmyslu a dopravy musí EET fungovat ve prospěch podnikatelů a narovnávat podnikatelské prostředí. "Svaz průmyslu ho podporoval s tím, že žádal, aby data získaná díky evidenci tržeb byla dostupná v nově připravovaném daňovém portálu ministerstva financí Moje daně, a podnikatelé mohli například využít předvyplněná přiznání. Toto zjednodušení ale určitě nepřijde příští rok," uvedl ředitel sekce hospodářské politiky svazu Bohuslav Čížek.