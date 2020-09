Podnikatelé mají strach z plošných opatření. Vláda by měla představit plán, apeluje Dlouhý

Na dnešní tiskové konferenci to řekl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Vláda by měla opatření připravovat s rozvahou, raději pomaleji. Zpětně by je ale už neměla upravovat a neměla by dělat výjimky, řekl Dlouhý. Firmy o nařízeních potřebují podle něj vědět s předstihem, aby se na ně mohly dobře připravit. Opatření musejí být jasná, srozumitelná a jednoduše realizovatelná, uvedl dále.

Současná situace je podle Dlouhého vážná, společnost by podle něj měla ale zachovat klid. Výrazně podle něj nepřibývá vážně nemocných ani úmrtí. Pro podniky Hospodářská komora připravila sadu doporučení ke zvýšení prevence proti šíření koronaviru. Doporučuje vytvoření vlastních podnikových pandemických plánů pro bezpečné zajištění provozů a postupný návrat zaměstnanců do práce.

Vláda by měla podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy jasně deklarovat, že znovu "nezavře" českou ekonomiku. Důležitá bude také dohoda o kurzarbeitu. Ten by měl platit obecně na krizové situace, nejen na pandemii. Podle Prouzy jsou jedna věc parametry nové legislativy na podporu zaměstnanosti, druhou podstatnou záležitostí budou kritéria pro aktivaci pomoci.

Program na podporu zaměstnanosti platí do 31. října, od listopadu by ho měl nahradit právě kurzarbeit. Vláda o něm už opakovaně jednala, ale zatím nenalezla shodu. Podle Dlouhého bude však Antivirus muset dříve nebo později skončit stejně jako další plošné podpory. Mohly by se podle něj totiž časem stát kontraproduktivními. Pokud se epidemiologická situace zlepší, Hospodářská komora podle něj vyzve vládu k přehodnocení programů. Měly být spíše adresné a selektivní, a to sektorově i regionálně.