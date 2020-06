Podpora ekonomiky nebyla podle zahraničních investorů promyšlená

"Ekonomická opatření nešla tou správnou cestou, aby podpořily návrat ekonomiky do běhu. To, že dám zaměstnancům hotovost, je hezké, ale dlouhodobě to podnikům, kteří je zaměstnávají, nepomůže," uvedl. Opatření měla podle něj být více koncepční, koordinovaná a plánovaná. Chyběla lepší koordinace a širší zapojení odborné veřejnosti, dodal.

Objem i počet zahraničních investic letos v Česku podle Blažka klesne. Některé se ale přesunou do příštího roku. "Nemám nyní informace o konkrétním rušení rozjednaných investic," uvedl.

Následky současné krize budou jiné než při krizi před deseti lety, upozornil Blažek. Dopady na investice nebudou podle něj tak výrazné jako tehdy, kdy se financování zastavilo. "Pořád budou zdroje pro podniky, aby mohly pokračovat ve výrobě. Banky budou půjčovat, protože peněz mají spoustu," podotkl.

Dopady krize na jednotlivá odvětví se budou výrazně lišit, kdy nejvíce budou postižené letectví, turistika a navazující obory. Ale třeba farmaceutický průmysl nebo stavebnictví budou fungovat jako dosud nebo ještě porostou, poznamenal.

"Nyní je třeba získat do země zahraniční investice, ne montovny, ale ty kvalitní. Pro ty je důležité nabídnout inteligentní investiční stimuly, zejména nefinančního charakteru," míní. Jde podle něj například o podporu přístupu ke vzdělaným českým zaměstnancům či lepší spolupráci s vysokými školami, ale i o vstřícnost vůči zahraničním pracovníkům, a to například pružnější vízovou politiku či možností zdravotního pojištění pro členy jejich rodin. "Vláda a obce se musí probudit z letargie, která tu v posledních pěti letech při snaze získávat zahraniční investory nastala," uzavřel.