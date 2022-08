Pohonné hmoty rychle zlevňují a budou i dál

Benzín je nyní nejlevnější od poloviny května, nafta dokonce od začátku května. Od 1. června se však z obou pohonných hmot platí snížení spotřební daň, o 1,50 koruny na litr.

V příštích sedmi dnech pohonné hmoty v Česku dále zlevní, a to v rozsahu 50 až 60 haléřů na litr. Dále totiž klesá jak cena ropy na světových trzích, tak také cena paliv velkoobchodně prodávaných paliv na surovinové burze v Rotterdamu. Cena ropy nyní bezprostředně klesá v důsledku růstu ropných zásob v USA, jenž signalizuje pokles poptávky.

Dalším důvodem poklesu cen ropy je dnešní rozhodnutí kartelu OPEC a jeho spojenců v čele s Ruskem navýšit těžbu. Jde však o navýšení opravdu symbolické, o 100 tisíc barelů denně. Zástupci kartelu a dalších těžařských zemí zdůvodňují titěrný nárůst těžby obavami z dopadu recese v USA a covidových uzavírek v Číně. Oboje může přivodit ekonomický útlum a pokles poptávky po ropě, vedoucí k výraznějšímu poklesu cenu, než jaký by si přáli. Navíc, Rusko si nyní nepřeje výraznější zlevnění ropy, neboť potřebuje držet Západ, zejména pak EU v určitém „šachu“. Nejen prostřednictvím plynu, ale i prostřednictvím svého vlivu na cenu ropy.

Pouze nepatrné navýšení těžby je debaklem Bidenovy administrativy. Americký prezident se v červenci vydal do Saúdské Arábie, kdy loboval za navýšení těžby. Jistě mnohem výraznější, než k jakému OPEC a jeho spojenci nyní přistoupili. Biden by rád srazil světové ceny ropy, aby tak Američanům zlevnil pohonné hmoty a zmírnil inflaci v zemi. Tak, aby zvýšil šance Demokratické strany na volební úspěch. Snížení cen ropy by navíc nehrálo do karet Rusku, které by mělo méně peněz na financování války na Ukrajině.

Navýšení těžby, k němuž se kartel OPEC a jeho spojenci dnes uchýlili, je v absolutním vyjádření nejmenší od roku 1986. Jeho nepatrná výše je dána také objektivními důvody. Kromě Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů už další země kartelu OPEC totiž těží na úrovni své plné kapacity.