Pojišťovny evidují po bouřkách 10.000 škod za téměř dvě miliardy

Generali Česká pojišťovna má k poledni z celé ČR kvůli řádění extrémně silných bouřek nahlášeno přes 7000 škod za více než 800 milionů Kč. "Likvidace škod je plynulá, vyřešili jsme přes 40 procent škod z pojištění majetku občanů. Menší škody řešíme přímo po telefonu a plnění posíláme v podstatě obratem, u rozsáhlejších škod vyplácíme zálohy až do 50 procent odhadované škody. Klientům jsme takto odeslali více než 50 milionů korun," řekla ČTK mluvčí pojišťovny Ivana Buriánková.

Kooperativa po pěti dnech evidovala přes 2500 škod za 400 milionů korun. Jde zejména o škody z krupobití a vichřice. Z toho 750 škod za 250 milionů korun způsobilo tornádo v oblasti mezi Břeclaví a Hodonínem. Přes 350 škod se likvidátorům Kooperativy podařilo ukončit a klientům vyplatili plnění sedm milionů korun, uvedl mluvčí pojišťovny Milan Káňa.

České podnikatelské pojišťovně z kalamit minulého nahlásili klienti 1360 škod za téměř 300 milionů Kč. Dosud se jí podle mluvčí Renaty Čapkové podařilo vyřídit na 140 škod s plněním přes dva miliony Kč, další peníze vyplácí na zálohách. Většina hlášených škod je z pojištění majetku, jde zejména o poškozenou střešní krytinu, rozbitá okna, příčinou řady škod je pád stromů, dodala. Allianz má nahlášeno 2000 škod za celkem 200 milionů Kč. Z toho na jihomoravský kraj připadají dvě třetiny případů, podotkla mluvčí Marie Petrovová.

Pojišťovny považují ovšem za problematický aktuální přístup státu. "Je určitě dobře, že stát pomáhá, ale měl by pomoci každému stejně a nikoli krátit ty, kteří jsou pojištěni. Co se týče státní pomoci postiženým oblastem, vždy by mělo platit, že nesmí být znevýhodněn ten, kdo se pojistil a o svůj majetek se zodpovědně stará,“ zdůraznil generální ředitel Kooperativy Martin Diviš.

Tornádo, které zpustošilo ve čtvrtek řadu domů a budov na jižní Moravě, by se podle expertů pro pojišťovny mohlo stát třetí až čtvrtou nejnákladnější živelní pojistnou událostí od vzniku ČR v roce 1993. "Pokud by byly pojištěné škody na majetku zhruba tři miliardy Kč, dostalo by se tornádo hned za troje rozsáhlé povodně a přeskočilo všechny orkány," řekla ČTK v pondělí mluvčí České asociace pojišťoven Veronika Nová.

Velmi silné bouřky s přívalovými srážkami, nárazovým větrem a krupobitím očekávají meteorologové od dnešního večera do středečního rána nejen v Čechách, ale také v západní části Moravy a Slezska. Po intenzivních deštích se tam mohou rozvodnit řeky, některé toky mohou krátkodobě vystoupat na druhý, případně i třetí povodňový stupeň, informoval dopoledne Český hydrometeorologický ústav.