Pokles české ekonomiky je letos prakticky jistý, soudí analytici

"Pokles tuzemské ekonomiky v letošním roce se stává základním scénářem. Důvodem však nejsou jen současná opatření proti šíření koronaviru v domácí ekonomice, která by za normálních okolností tuzemská ekonomika zvládla překonat, ale vývoj v zahraničí. Vzhledem k tomu, že šíření koronaviru a následná opatření postihla velkou část světové ekonomiky, bude to znamenat pokles zahraniční poptávky, na které je tuzemská ekonomika výrazně závislá," uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler.

Koruna teď prudce padá, takže máme chtít euro. Nesmysl.



1 Koruna tolik padá, neb Česko nemuselo zachraňovat stát či banky před krachem

2 Slabá koruna uchrání v recesi pracovní místa v ČR (Itálie i Slovensko o ně přijdou)

3 Slábnutí koruny je pod kontrolou, lze jej snadno zvrátit pic.twitter.com/kiRRopw5yb — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) March 17, 2020

Kurz koruny podle něj zůstane na slabé úrovni a patrně to nejhorší nemá ještě za sebou. "Koruna nyní na nejistotu spojenou s koronavirem reaguje citlivěji než ostatní měny regionu, což je dědictví kurzového závazku ČNB. Korunu tehdy v průběhu intervenčního režimu nakoupilo velké množství zahraničních investorů, ti nyní v dobách mimořádné nejistoty pozice uzavírají," uvedl. Dodal, že v případě oslabení koruny až k hranici 28 korun za euro by zřejmě zasáhla Česká národní banka částečným odprodejem devizových rezerv.

Ekonomové Raiffeisenbank v novém krizovém scénáři počítají s dočasným ostrým propadem české ekonomiky, především ve druhém čtvrtletí. "S návratem do normálu se výroba rychle oživí a lidé zrealizují odloženou spotřebu. Nejpomaleji se bude ale zotavovat cestovní ruch, především do zahraničí," uvedla hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

Upozornila, že v případě, že karanténa bude trvat několik týdnů a uzavřou své provozy i některé průmyslové firmy, česká ekonomika může projít i o něco hlubší recesí než v roce 2009, tedy poklesem o více než pět procent. Následně by ale příští rok mělo v ekonomice nastat podle ní poměrně rychlé oživení a návrat k růstu.

"Klíčovou otázkou nyní je, jak dlouho budou vládní opatření v Česku a v zemích EU trvat a za jak dlouho se podaří stav věcí normalizovat. Analogie s Čínou ukazuje, že při optimistickém scénáři lze s návratem do normálnějšího stavu počítat nejdříve ke konci dubna, avšak s úplným návratem do normálu pravděpodobně ne dříve, než ke konci druhého čtvrtletí," uvedl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

I v případě, že se česká ekonomika ve druhé polovině letošního roku rozjede na plné obrátky, tak to podle Nováka velmi pravděpodobně nezabrání tomu, aby HDP za celý letošní rok byl záporný. "Otázkou tak nyní není to, zda letos ekonomika poroste či nikoliv, ale to, zda HDP skončí jen lehce pod nulou nebo zda zažijeme výrazný propad ekonomiky jako v roce 2009," uvedl.

Analytik České spořitelny Jiří Polanský očekává, že po loňském 2,4procentním růstu nastane letos pokles poklesu o zhruba 0,5 procenta. "K recesi ale dojít nemusí. Ta se totiž definuje jako dvě po sobě jdoucí mezičtvrtletní poklesy HDP," upozornil.

Podle analytika skupiny Natland Petra Bartoně největší škoda způsobená koronavirem bude v tom, že se na něj nyní český hospodářský propad svede celý. "Přitom česká ekonomika k propadu rychle směřovala ještě před virem. Zatímco v prvních třech čtvrtletích 2019 pokračoval růst na úrovni zhruba 2,5 procenta ročně, v posledním čtvrtletí se téměř zastavil. HDP narostlo jen o 0,2 procenta, což odpovídá ročnímu růstu pod jedno procento," uvedl.