Polovina firem měla v listopadu home office

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na 47 procent zaměstnavatelů v Česku mělo v listopadu alespoň jednoho pracovníka na takzvaném home office. Zatímco u velkých firem to bylo v 92 procentech podniků, u mikro firem do deseti zaměstnanců v necelé třetině. Vyplývá to z průzkumu Hospodářské komory ČR, který se konal v reakci na výzvu předsedy vlády a ministra zdravotnictví, aby podniky zaměstnancům ve větší míře nařizovaly práci z domova.