Česko spěje do 4. stupně PES. Podle Havlíčka se zavřou restaurace, otazník nad vánočními trhy

Vláda ve čtvrtek vydala usnesení, které zakázalo prodej veškerých nápojů k okamžité konzumaci mimo vnitřní prostory provozovny. Podle Havlíčka je chybou vlády, že bylo nařízení nešťastně komunikováno a možná to bylo i tím, že bylo neustále upravováno.

Lidé se podle Havlíčka začaly venku nadměrně shlukovat. Kabinet podle něj v dobré víře rozhodl, aby pořádání trhů schvalovaly samy magistráty a obce. Nepodařilo se jim ale podle něj situaci ohlídat. Když nebylo možné prodávat nápoje na trzích, v jejich okolí se otevřely restaurace, které je prodávaly do kelímků. "Nechceme, aby docházelo k plošné konzumaci," řekl Havlíček. Doplnil, že například v Bavorsku to udělali stejně a nikdo venku nepije.

Podle zjištění ČTK kavárny a restaurace dál nápoje do kelímků prodávají. Někde je dávají do sáčků, opatřují je termoregulačním držákem k odnosu s sebou. Například svařené víno někteří pražští podnikatelé začali místo v kelímcích nabízet v uzavíratelných lahvích.

Trhy se v současné době konat mohou, mezi stánky musí být čtyřmetrové odstupy. K dispozici musí být dezinfekce u každého prodejního místa. Zakázán je na nich provoz stravovacích služeb a prodej rozlévaných nebo na místě připravovaných nápojů. Na trzích nesmí být místa k sezení.

Poslední uzavření prý nebylo pro restaurace likvidační

Restaurace podle Havlíčka mohly čerpat příspěvek na komerční nájem a stát jim v plné výši kompenzoval mzdy zaměstnanců. O kompenzacích pro gastronomické a ubytovací podniky bude Havlíček dnes ještě jednat s prezidentem Asociace hotelů a restaurací ČR Václavem Stárkem, uvedl. Připraveno je několik variant řešení podpory. V případě ubytovacích zařízení by podle něj mohl být použit stejný model jako na jaře, kdy by jim stát kompenzoval každý den uzavření. Pro podnikatele případné uzavření z hlediska náhrad nebude podle Havlíčka jen negativní.

Havlíček dále upozornil, že restaurace jsou uzavřeny takřka v celé Evropě. Připustil, že opatření nejsou spravedlivá, ale cílem vlády je ochrana proti pandemii. Nutné je podle Havlíčka zredukovat mobilitu a vede se diskuze, ve kterých odvětvích.

Obchody by podle Havlíčka měly moci navzdory dosavadní tabulce PES fungovat i ve čtvrtém stupni. Nebude přitom záležet na prodávaném sortimentu ani na tom, zda se obchod nachází na ulici nebo v obchodním centru. Takový návrh Havlíček vládě předloží, řekl. Doplnil, že už dříve usiloval o to, aby nebyl maloobchod ve čtvrtém stupni rizika omezen. Ve čtvrtém stupni by podle něj měly být v provozu i služby jako kadeřnictví. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) podle něj souhlasil, že by to tak mohlo být, konečné rozhodnutí bude na vládě, uvedl.

Přibývá provozovatelů hospod a restaurací, kteří odmítají nařízení vlády respektovat. Havlíček se ale s uzavřením podniků větší občanské neposlušnosti neobává. Věří, že většina podnikatelů je rozumná, řekl. Mohou podle něj veřejně demonstrovat, vystupovat v médiích, ale nelze připustit porušování zákona. "Faktem ale je to, a je to prokázáno na americké studii CDC, že skutečně v těch restauracích je to riziko (nákazy) o něco vyšší (než v obchodech)," dodal.

Třetí stupeň rizika systému PES, ve kterém většina podnikatelských činností může fungovat, platí v ČR od 3. prosince. Rizikové skóre ale už týden odpovídá čtvrtému stupni. Pět krajů má skóre dokonce na úrovni pátého stupně.

Hotely a další ubytovací zařízení musely být uzavřené pro rekreační účely od 22. října do 2. prosince. Spotřeba v ubytovacích službách spojená s cestovním ruchem se může podle aktuální analýzy Economic Impact pro státní agenturu CzechTourism letos propadnout z loňských 56 miliard na 26 miliard korun.

Restaurace nesměly pro veřejnost fungovat od 14. října do 2. prosince. Nyní mohou mít otevřeno mezi 06:00 a 20:00, kapacitu mohou naplnit na maximálně 50 procent. Gastronomické odvětví podle výzkumné společnosti Nielsen každý den uzavření ztratilo na tržbách 414 milionů korun.