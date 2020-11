Pošta o Black Friday převzala proti loňsku dvojnásobek zásilek

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česká pošta během Black Friday a následného víkendu převzala do přepravy dvakrát tolik zásilek, co loni. V jednu chvíli měla ve své síti 1,08 milionu zásilek, zatímco loňský rekord byl půl milionu. ČTK to dnes řekl mluvčí pošty Matyáš Vitík.