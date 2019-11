Poštovní revoluce v Česku? Zvažuje se dvourychlostní doručování dopisů

Model v současnosti pošta testuje, změna by podléhala i schválení Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), dodal Knap. Ušetřit by mohl poště až půl miliardy ročně.

Knap řekl, že zvažovaný model souvisí s naplánovaným přechodem na novou logistickou síť a mohl by být spuštěn 1. dubna příštího roku. Pošta v té souvislosti zvažuje, zda opustí svou hlavní logistickou centrálu v pražských Malešicích.

Bude v Malešicích nová vládní čtvrť? I to bylo dnes tématem jednání premiéra @andrejbabis, generálního ředitele České pošty Romana Knapa a generální ředitelky @uzsvm Kateřiny Arajmu. pic.twitter.com/vMBSijpLpW — Česká pošta, s.p. (@Ceska_posta_sp) November 15, 2019

"Do 1. dubna musí být vše jasno, musí to být s předstihem komunikováno, je to provázané i s tím, kde bude nové logistické centrum," řekl. Česká pošta o jeho umístění jedná s Českými drahami i Správou železniční dopravní cesty.

Dvourychlostní doručování dopisů by mělo být podle Knapa založené na principu, který pojmenoval "kdo nespěchá, ušetří". "Dnes máme jednu známku za 19 korun a vše doručujeme v jednom režimu. Pokud vám stačí, aby nebyl dopis doručen zítra, ale pozítří, tak ušetříte. Ta jiná známka bude levnější," uvedl. Nedokázal ale zatím upřesnit, kolik by pomalejší způsob doručení stál. "Počítáme to, podléhá to i schválení ČTÚ. Dokud to nebude projednáno, tak to nemůžu komunikovat," dodal.