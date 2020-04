Povšík: Rozbily se celé struktury odbytu, následky ucítíme dlouho

"Jsme také odpovědní za dodavatele, a pokud nevyrábíme, oni nám nemohou dodávat. Je to prostě kruh, řetěz, který buď jede, anebo se roztrhá na kousky a nefunguje. To všechno nepřejde za pár dní, ani do měsíce, ani za rok. Takové věci budeme cítit velmi dlouho," uvedl Povšík.

Zákazníci v České republice podle něj stále nemohou kupovat nová auta, případně odkládají nákupy jako zbytné. I to je podle něj mimo jiné důvod, proč Škoda stále nemohla obnovit výrobu. Promítají se zde podle něj i dodavatelské vztahy. "Takže nám vůbec z pásu nesjíždějí auta, neprodáváme, ztrácíme likviditu a vzrůstají naše obavy," uvedl Povšík.

Evropská unie by podle něj měla v reakci na současnou krizi vyhlásit moratorium na emise CO2. "A dala nám šanci vydechnout," uvedl v dopise.

Automobilky musejí podle evropského nařízení do roku 2021 snížit průměr emisí vozového parku u osobních aut na 95 gramů CO2 na kilometr. Za vyšší emise budou platit pokuty. V Česku loni nově prodané vozy vykázaly průměrné emise CO2 126,9 g/km. V souvislosti s nynější situací se objevily výzvy Evropské komisi, aby automobilky za nedodržení netrestala a příslušnou legislativu pozdržela.

Podle odborů bude nejsnazší náběh výroby po odstávce ve Vrchlabí, kde se vyrábí převodovky. "Je to díky vysokému počtu kmenových zaměstnanců, skladovatelnosti ale i dalším aspektům. Horší situace může být v Kvasinách, kde je hodně přeshraničních pracovníků, takzvaných pendlerů," uvedly odbory. Informace odborů ale v tomto případě počítaly s odstávkou do 20. dubna, ve středu ji ale firma prodloužila až do 27. dubna.

Zaměstnancům firma zaslala dopis, kde uvádí důvody prodloužení odstávky. "Reagujeme tak na stále nízkou poptávku po vozech, na stávající výzvy v dodavatelském řetězci a na přetrvávající opatření související s pandemií koronaviru a omezující veřejný život v Česku i v zahraničí," píše firma v dopisu podepsaném předsedou představenstva Bernhardem Maierem a členem představenstva Bohdanem Wojnarem.

Automobilka Škoda Auto zastavila kvůli pandemii koronaviru ve středu 18. března večer výrobu ve všech třech svých českých závodech, tedy Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. Zaměstnanci dostávali od 18. března do 29. března 70 procent platu, poté se částka zvýšila na 75 procent. Tato dohoda platí nadále, 75 procent platu tak budou zaměstnanci dostávat i po 6. dubnu, kdy se původně měla výroba obnovit.

Škoda Auto loni dodala do celého světa 1,24 milionu aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích. Zaměstnává téměř 39.000 zaměstnanců, z toho v ČR téměř 34.000 lidí.