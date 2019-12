Pozor. Tisíce podnikatelů si musí obnovit certifikát EET, jinak hrozí sankce

Podle údajů na internetových stránkách k EET je v současnosti vydáno 411.164 certifikátů.

U více než 15 tisíc pokladních certifikátů pro zařízení EET končí platnost už v lednu.https://t.co/87NIXDL3t4 pic.twitter.com/7vpsY0Oo89 — Finanční správa ČR (@financnisprava) December 30, 2019

Podle správy není třeba čekat na vypršení platnosti certifikátu, protože nový lze získat kdykoli dříve a výměna je bezplatná. "Výměna certifikátů trvá jen několik minut a poplatníci ho mohou učinit z pohodlí domova nebo kanceláře. Výměna je však nezbytná pro bezproblémovou evidenci tržeb," uvedla generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

"Podnikatelé by si měli dát velký pozor. Pokud totiž neaktualizují certifikát včas a platba se jim podepíše neplatným certifikátem, nebude evidována správně. Podnikatelům pak hrozí stejné pokuty, jako by tržbu neevidovali vůbec," řekl ČTK výkonný ředitel společnosti Storyous Igor Třeslín. Proto důrazně doporučuje nenechat výměnu certifikátu na poslední chvíli nebo až po termínu. Případné sankce a další komplikace za to určitě nestojí, podotkl.

Vydané pokladní certifikáty mají platnost tři roky. Datum ukončení platnosti certifikátu zjistí podnikatelé přímo v aplikaci EET. Podnikatelé také mohou využít službu upozornění na konec platnosti certifikátu. K tomu stačí podle správy v aplikaci k EET zadat kontaktní e-mailovou adresu. Na tu budou podnikatelům zaslány postupně tři e-maily s upozorněním o blížícím se konci platnosti konkrétního pokladního certifikátu.

První vlna EET, která se týkala hotelů a restaurací, odstartovala začátkem prosince 2016. Druhá, která se týkala obchodníků, pak začala v březnu 2017. Prostřednictvím certifikátu systém finanční správy identifikuje daného poplatníka. Podnikatel přitom může mít jeden certifikát pro všechna svá pokladní zařízení, ale i více certifikátů pro každou svou provozovnu nebo pro každé pokladní zařízení.

Nový certifikát lze vygenerovat ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb na Daňovém portále. Podnikatelé mají k dispozici na internetu podrobný návod.

V současnosti je do EET zapojeno zhruba 191.000 podnikatelů. Ti za dobu trvání EET zaevidovali zhruba 12,7 miliardy tržeb.