Praha chystá zdražení jízdného a parkovného

Náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) uvedl, že město v souvislosti s hledáním řešení a úspor diskutuje s dopravní podnikem (DPP) o různých variantách a scénářích. "Předpokládáme, že to ve finále bude kombinace různých opatření," řekl webu E15 náměstek bez bližších informací.

Scheinherr plán na zdražování jízdného a nacházení úspor představil i na středečním jednání zástupců městské rady s odborovými organizacemi dopravního podniku. Podle předsedy Odborů DPP Luboše Olejára Scheinherr řekl, že v případě podpory by ceny zvýšil od léta, usiluje o to prý Praha sobě. Zdražení modrých zón náměstek neupřesnil, mělo by ale vést ke zvýšení prodejů jízdenek, doplnil Olejár.

O podpoře návrhu na zdražení parkovného se bude rozhodovat v příštích týdnech, uvedl web. Koaliční Piráti podle něj chtějí návrh Prahy sobě doplnit o pravidla zprůhledňující výběrová řízení dopravního podniku.

Roční kupon zlevnila Praha v roce 2015 z původních 4750 korun na 3650 korun. Mezi roky 2016 a 2017 tak klesly příjmy z jízdného o 157 milionů na 3,7 miliardy. Loni DPP utržil z jízdného téměř 4,5 miliardy. Od letošního roku podnik očekává kvůli koronavirové krizi výrazně horší výsledky.

V Praze od voleb v roce 2018 vládne koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN), v opozici jsou ODS a ANO.