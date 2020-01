Prahu a Hanoj propojí letecká linka, Bamboo Airways nasadí Dreamliner

První let chce společnost uskutečnit v jednom z posledních březnových dnů. Konkrétní datum však zatím ještě stanoveno není, záležet bude na rychlosti udělení nutných povolení.

Bamboo Airways na trase nasadí Boeing 787-9 Dreamliner pro 298 cestujících a cesta by měla trvat kolem 11 hodin. V případě zájmu je společnost připravena rozšířit spojení o třetí spoj v týdnu. Dosud bylo možné z Česka do Vietnamu cestovat pouze s přestupem v některých evropských městech a cesta trvala přes 18 hodin.

První přímé spojení z Česka do Vietnamu bude zároveň také první pravidelnou linkou dopravce do Evropy. Vietnamská společnost tak očekává, že Praha se stane tranzitní zemí pro cestující z Evropy do Vietnamu. Společnost Bamboo Airways, která svůj první let uskutečnila vloni v lednu, zároveň otevře vlastní obchodní zastoupení v Česku, které by mělo podporovat další ekonomickou i společenskou spolupráci mezi oběma zeměmi.

Podle předního prodejce letenek v Česku společnosti Student Agency zájem o lety do Vietnamu v posledních letech prudce roste. "Od roku 2015 jsme zaznamenali růst zájmu o letenky do Vietnamu o 100 procent a očekáváme, že tento zájem teď ještě vzroste," řekla obchodní ředitelka letenek firmy Věra Janičinová. Vedle českých turistů tvoří velkou část cestujících i velká vietnamská menšina žijící v Česku.

Dohoda o nové lince byla součástí vloni uzavřeného memoranda mezi českými a vietnamskými podnikateli. Od nového spoje si slibují zejména posílení obchodní spolupráce. Podle tuzemských statistik v roce 2017 Česko do Vietnamu vyvezlo zboží za 106 milionů dolarů. Opačným směrem putovalo zboží za 913,9 milionu dolarů, což znamená záporné saldo 807,9 milionu dolarů (18,35 miliardy korun). Na letošní rok zároveň vychází 70. výročí vzniku diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi.

Posílení hospodářské spolupráce mezi ČR a Vietnamem si od nové linky slibuje také viceprezident Svazu průmyslu a obchodu ČR František Chaloupecký. Zároveň podotkl, že svaz bude podporovat i zrušení nebo zmírnění vízové povinnosti do Vietnamu.

Hanoj je šestou metropolí Dálného východu, do které vede z Prahy přímá linka. V současnosti se z Prahy létá do čtyř čínských měst. Do Pekingu létá od roku 2015 Hainan Airlines, o rok později začal Sichuan Airlines létat do Čcheng-tu a v roce 2017 pak China Eastern Airlines spustily linku do Šanghaje, která na některých spojích počítá s mezipřistáním v Si-anu. Celkem jde o 12 spojení týdně. Do jihokorejského Soulu pak létají Korean Airlines a České aerolinie.

Nová přímá linka do Vietnamu nebude jedinou novou dálkovou linkou, která v Praze začne letos nově fungovat. Od května by z tuzemského hlavního města měly American Airlines létat do Chicaga. Pražské letiště mělo vloni v letovém řádu 16 dálkových linek, zejména do Asie a Severní Ameriky.