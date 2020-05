Pravidla pro veletrhy by měla být do konce května, pořadatelé hlásí miliardové ztráty

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pravidla pro konání veletrhů by měla být na ministerstvu zdravotnictví (MZd) vypracována do konce května. Počítá se s tím, že v nich bude stanoven maximální počet lidí ve stejném čase na jednom místě, požadavky na pravidelnou dezinfekci povrchů, dostupnost hygienických prostředků pro návštěvníky nebo používání ochranných rukavic. Pořadatelé veletrhů by se pravidla měli dozvědět co nejdříve.