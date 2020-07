Pravidla zadlužení loni nesplnilo 549 obcí, konstatuje zpráva ministerstva financí

MF dále konstatovalo, že nemuselo žádné obci ani žádnému kraji pozastavit vyplácení daňových příjmů kvůli porušení pravidel rozpočtové odpovědnosti.

Podle legislativy územní samosprávné celky hospodaří v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jejich dluhu nepřekročila 60 procent průměru příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. Nerespektuje-li obec či kraj pravidla, ministerstvo financí může pozastavit převod podílu na daňových výnosech.

MF v materiálu zároveň zařadilo šest obcí do kategorie s vyšší mírou rizika hospodaření, meziročně o čtyři méně. Jde o obce, které překročily všechny tři monitorující ukazatele, které úřad sleduje. Vedle dluhu jde o podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům a celkovou likviditu. Všechna tři pravidla porušily loni obce Ocmanice (kraj Vysočina), Naloučany (kraj Vysočina), Čestice (Královehradecký kraj), Olešnice (Královehradecký kraj), Doubek (Středočeský kraj) a Pnětluky (Ústecký kraj).

"Zařazení do kategorie územních samosprávných celků s vyšší mírou rizika hospodaření nemusí nutně znamenat, že by dotčený subjekt hospodařil nezodpovědně či jinak nevhodně, nýbrž pouze indikuje vyšší pravděpodobnost možného rizika hospodářských problémů, a to zejména z důvodu vyššího zadlužení," uvádí materiál.

Další dvě obce, Prameny a Turovice, sice podle materiálu nepřekročily všechny tři ukazatele najednou, stav jejich hospodaření je však dlouhodobě problematický. Obě obce měly loni nejvyšší hodnoty u druhého ukazatele, který ministerstvo sleduje. Tím je podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům, který udává míru zadlužení majetku dané obce nebo kraje. Turovice jej měly na 658 procentech a Prameny na 260 procentech. Podíl aktiv krytý cizími zdroji by přitom neměl překročit 25 procent. Loni tuto hodnotu překročilo 132 obcí a sedm krajů.

Třetím sledovaným ukazatelem je celková likvidita. Hodnota ukazatele nižší než jedna naznačuje, že obec se dostává do platební neschopnosti. Pod touto hranicí loni mělo tento ukazatel 104 obcí, meziročně o 21 méně.

Celkově je podle materiálu stav územních samosprávných celků České republiky, až na uvedené případy, stabilní a přístup jejich vedení odpovědný.

Celková výše dluhu obcí loni byla 63,8 miliardy korun a krajů 14,7 miliardy korun. Podle zprávy ministerstva financí z loňského října dluhy obcí ke konci roku 2018 byly 68,6 miliard korun a krajů 20,8 miliardy korun.

Obce loni hospodařily s přebytkem 25,5 miliardy korun a kraje s přebytkem 5,8 miliardy korun. Předloni obce vykázaly přebytek 8,3 miliardy korun a kraje 82 milionů korun.