Prazdroji loni kvůli dopadům pandemie klesly prodeje

Loňské prodeje zásadně ovlivnily hospody a restaurace. "Pohostinství totiž standardně tvoří dvě pětiny našich prodejů, to je víc, než je průměr trhu, a nám loni klesly prodeje v tomto segmentu o 30 procent. V Česku jsme tak prodali o 111 milionů piv méně než v předchozím roce," řekl obchodní ředitel Prazdroje Tomáš Mráz.

V obchodech pivovar prodal meziročně o sedm procent balených piv víc, největší nárůst byl u lahvového piva.

Podle Mráze byl pivovar od začátku pandemie v kontaktu s majiteli a provozovateli restaurací a hospod. Pravidelně zjišťuje jejich potřeby, což trvá doteď. "Zdarma jsme jim vyměňovali pivo, které jim ne jejich vinou prošlo, dodávali dezinfekce a další hygienické prostředky, zaváželi hospodám PET lahve, aby mohly prodávat pivo z okének. A taky jim radili, na jakou státní podporu mají nárok a jak o ni žádat," uvedl Mráz. Pivovar je před hlavní sezonou motivoval ke zřízení zahrádek a pomáhal jim s vybavením. "Výsledkem bylo, že jsme loni v létě zaváželi do největšího počtu hospod a restaurací v historii Prazdroje," uvedl.

Přes tíživou situaci plánuje podle Mráze naprostá většina hospod, které odebírají pivo z Prazdroje, po konci lockdownu pokračovat v podnikání. "Ve spolupráci se svazem pivovarů a sladoven podporujeme iniciativu Bezpečná hospoda 3R 3S. Tedy roušky, ruce, rozestupy, pravidelná dezinfekce stolů, důkladně umyté sklo a omezený počet lidí ve skupině. Chystáme i novinky, které by přilákaly lidi zpět restaurací a hospod," uvedl.

Dařilo se naopak baleným pivům ze skupiny Prazdroj, zejména v lahvích. "Gambrinus a Radegast loni úplně přestaly stáčet pivo do PET lahví a máme radost, že lidem tento obal nechybí a vrátili se ke skleněným vratným lahvím," uvedl obchodní ředitel. V prodejích podle něj pomohly novinky jako Radegast Ratar a čtyři nové varianty Birellu. Ani to ale nedokázalo vyvážit ztráty ze zavřených hospod, dodal.

Ze značek se loni výrazně dařilo Radegastu, který zaznamenal meziročně vyšší prodeje, zejména ležáků a Rataru, což je podle Mráze nejvíc hořké pivo z Nošovic. "Ukazuje pokračování rostoucího trendu zájmu milovníků piv o prémiovější piva, zejména co do chuti, a to nemusí jít jen o ležáky nebo kategorii speciálů s vyšším obsahem alkoholu," řekl.

Segment nealkoholických piv, tedy značka Birell, loni dosáhl rekordních prodejů, když posílil o dvě procenta, hlavně díky ochuceným variantám. Stále vetší zájem je, hlavně v létě, o čepovaný ochucený Birell, dodal Mráz.