"Chceme usnadnit přechod na nový standard vysílání lidem, kteří potřebují pobytové sociální služby, tedy například seniorům v domovech důchodců či handicapovaným ve speciálních zařízeních. Proto jsme schválili nový program, z něhož bude možné prostřednictvím krajů poskytovat do vybraných zařízení sociálních služeb příspěvek na nákup set top boxu, televize nebo úpravu antény," uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Finanční podpora bude podle ministerstva určena pro pobytová zařízení sociálních služeb, která provozují obce, svazky obcí, příspěvkové organizace obcí nebo krajů, spolky, církve či obecně prospěšné společnosti. Na nákup set top boxu ke každému televizoru bude možné poskytnou až 1000 korun, na novou televizi, která bude náhradou za přijímač, který standard nesplňuje, až 3000 korun a na úpravu anténního systému až 7000 korun.

Administraci poskytování peněz vybraným zařízením sociálních služeb zajišťují kraje, které poté obdrží dotaci od MPO. "Přechod na nový standard vysílání musíme obyvatelům domovů pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením a lidem v dalších podobných zařízeních co nejvíce ulehčit, proto se kraje zapojí do tohoto systému a pomohou dostat finanční podporu tam, kde to bude nejvíce zapotřebí," uvedla předsedkyně Asociace krajů ČR Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Podle nedávné studie, kterou si MPO nechalo zpracovat u poradenské společnosti Arthur D. Little vyjde české domácnosti přechod na nový standard pozemního digitálního televizního vysílání celkově na 473 milionů korun. Zaplatí je za pořízení set top boxů nebo nákup televizorů umožňujících příjem signálu. Průměrná cena nového televizoru, který je připravený na DVB-T2, je u obchodníka Alza.cz zhruba 11.000 korun. Set top box začíná na zhruba 500 korunách, dražší stojí několik tisíc korun.

Celkové náklady spojené s přechodem na nový standard studie vyčíslila na 3,16 až 3,72 miliardy korun. Vedle nákladů domácností, státu a provozovatelů sítí zahrnují náklady držitelů kmitočtů včetně ušlého zisku.

Podle Českých Radiokomunikací je na příjem DVB-T2 připraveno 30 procent diváků. Z toho 21 procent má televizi s DVB-T2 tunerem a devět procent set top box. Celkem přijímá televizní signál terestricky 55 až 60 procent Čechů. Vysílání ve starém standardu má skončit v červnu příštího roku. První vysílače budou vypnuté letos na konci listopadu.

Přechod na DVB-T2 se týká celé Evropy a souvisí s nutností uvolnit část televizního pásma 700 MHz pro rychlé mobilní sítě 5G. Technologie DVB-T2 je na kmitočty méně náročná, než stávající DVB-T.