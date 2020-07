Prisku kvůli OKD stoupne základní kapitál o více než miliardu

Peníze by měla firma získat z vládní rozpočtové rezervy, což umožnilo nedávné schválení rozpočtového schodku 500 miliard korun. Firma Prisko, ovládaná ministerstvem financí, je 100procentním vlastníkem OKD. Základní kapitál Priska je nyní zhruba 795 milionů korun.

Celkově OKD požaduje po státu 1,873 miliardy korun. Jde mimo jiné i o 673 milionů korun kvůli přerušení provozu OKD v důsledku šíření koronaviru. V celkové částce je již zahrnuto také 600 milionů korun, které firma Prisko nedávno vložila do OKD z vlastních zdrojů na navýšení základního kapitálu OKD na 612 milionů korun.

Materiál schválený vládou konstatuje, že okamžité uzavření či konkurz společnosti OKD by byl pro Českou republiku nevýhodný.

"Přirozenou povinností státu je zajistit ekonomicky a ekologicky únosný útlum těžby, zejména minimalizaci negativních důsledků hornické činnosti na krajině a životním prostředí. Z pozice vlastníka společnosti musíme zároveň reagovat na aktuální situaci, jako je pokles ceny uhlí na trzích či nutnost dočasně pozastavit těžbu," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Vedle navýšení kapitálů materiál také počítá s prodejem majetku, z něhož by společnost OKD mohla získat 300 milionů korun. Jde zejména o prodej Hlavní báňské záchranné stanice, což je dceřiná firma OKD. Koupit by ji mohl státní podnik DIAMO s cílem vytvořit státní hlavní báňskou záchrannou stanici.

Dnes schválené zvýšení základního kapitálu Priska a poskytnutí pomoci OKD by mělo podle ministerstva financí umožnit plynulý provoz dolů až do doby jejich převodu na společnost DIAMO, která by měla uskutečnit jejich likvidaci. Zároveň by se tak měla vytvořit i rezerva na pokrytí případných dalších rizik za 425 milionů korun.

Loni podle předloženého dokumentu vykázala společnost OKD ztrátu 861 milionů korun, o rok dříve pak čistý zisk dvě miliardy korun. Letos od ledna do května je pak firma ve ztrátě zhruba dvě miliardy korun.

Materiál projednaný vládou také uvádí, že těžba ve všech dolech černouhelné OKD by měla být ukončena na konci roku 2021 nebo 2022. O případném ukončení v příštím roce se rozhodne letos v říjnu podle vývoje cen uhlí. Za nejvýhodnější považuje tuto variantu i představenstvo OKD.

Analytici, které na začátku července oslovila ČTK, uvedli, že velkoobchodní ceny černého uhlí by do konce letošního roku měly stagnovat na současné úrovni, a nebudou tak pokračovat v poklesu z prvního pololetí způsobeného především celosvětovou koronavirovou krizí.